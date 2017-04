Bp Wątroba do młodzieży: nasze życie może stać się narzędziem dla ulepszenia świata

2017-04-09 22:35

tn / Rzeszów

Podobnie jak Maryję z Nazaretu, i nas Pan wzywa do wielkich rzeczy. W rękach Boga nasze życie może stać się narzędziem dla ulepszenia świata – mówił biskup rzeszowski Jan Wątroba do młodzieży zgromadzonej w rzeszowskiej katedrze w Niedzielę Palmową w ramach obchodów 32. Światowego Dnia Młodzieży.

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

Bp Jan Wątroba

Polub nas na Facebooku!

W diecezji rzeszowskiej spotkania w ramach ŚDM odbyły się w Gorlicach, Jaśle i Rzeszowie. Rzeszowskie spotkanie rozpoczęło się przy scenie w Parku Papieskim. Po wybraniu najładniejszych i najdłuższych palm zebrani przeszli w procesji do katedry, aby uczestniczyć w Mszy św., której przewodniczył biskup rzeszowski.

W homilii ordynariusz diecezji rzeszowskiej nawiązywał do orędzia papieża Franciszka na 32. Światowy Dzień Młodzieży. Tak jak Ojciec Święty, bp Wątroba zachęcał do naśladowania Maryi, od której możemy się uczyć wspominania przeszłości, odwagi w chwili obecnej i nadziei na przyszłość. Zwrócił uwagę, że Maryja po zwiastowaniu nie zamknęła się w domu, nie pozwoliła, aby sparaliżował ją strach, nie narzekała, ale poszła tam, gdzie jest coś do robienia.

Biskup rzeszowski podkreślił, że, podobnie jak Maryję z Nazaretu, i nas Pan wzywa do wielkich rzeczy. Nie poprzestaje na tym kim jesteśmy, skąd przychodzimy, co złego zrobiliśmy. Przeciwnie, w chwili, gdy nas wzywa, patrzy na to wszystko co możemy uczynić. Na całą miłość, którą możemy wyzwolić. W rękach Boga nasze życie może stać się narzędziem dla ulepszenia świata. Na zakończenie Biskup zadał zebranym zadanie: – Nauczmy się na pamięć hymnu „Magnificat”. Skoro ma być dla nas przewodnikiem na kolejnych etapach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży i uczyć postaw Maryi, niech stanie się naszą codzienną praktyką.

Reklama

W procesji z darami przedstawiciele różnych wspólnot przynieśli chleby, którymi po Eucharystii podzielono się między sobą. Ksiądz Krzysztof Golas – diecezjalny duszpasterz młodzieży, zachęcając do przyniesienia chlebów zwrócił uwagę, że chleb składa się z wielu zmielonych ziaren, które stanowią jedno. W ten sposób chleb jest symbolem wspólnoty Kościoła. Symbolem, który przypomina o Eucharystii, Zmartwychwstaniu, a w bieżącym roku także o służbie św. Brata Alberta.

Wiele dziewcząt odpowiedziało na inną prośbę ks. Golasa: przyszły do katedry w wiankach zrobionych z kwiatów. Mają one przypominać o darach Bożych, jakie otrzymała Maryja i darach, które również i my otrzymujemy.

Po Mszy św. i poczęstunku młodzież wróciła do Parku Papieskiego, gdzie odbył się koncert rockowego zespołu chrześcijańskiego Elyon.

W Jaśle młodzież po zawiązaniu wspólnoty na miejskim Rynku młodzież przeszła rozważając stacje Drogi Krzyżowej do kościoła ojców franciszkanów, gdzie Mszy św., przewodniczył bp Edward Białogłowski.

Po Mszy św. bp Białogłowski pojechał do Gorlic, gdzie młodzież zebrała się przy kościele św. Andrzeja Boboli. Po świadectwie i koncercie o. Łukasza Buksy – franciszkanina, bp Białogłowski przewodniczył Mszy św.

Działy: Niedziela Rzeszowska

Tagi: młodzi Rzeszów bp Jan Wątroba