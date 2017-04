„Chodźcie z nami” – 9. Marsz dla Życia i Rodziny w Legnicy

2017-04-09 19:49

„Naszym zadaniem jest bronić każdego życia” – powiedział biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski podczas Mszy św. Niedzieli Palmowej, która poprzedziła 9. legnicki Marsz dla Życia i Rodziny.

Fot. Ks. Waldemar Wesołowski

Uroczystość rozpoczęła się w kościele św. Jana Chrzciciela, u ojców franciszkanów o g. 14,15. Tam Biskup legnicki poświęcił palmy, następnie ruszyła procesja do legnickiej katedry. We Mszy św. uczestniczył bp Marek Mendyk, przełożeni legnickiego seminarium duchownego, księża, którzy przyjechali z młodzieżą, siostry zakonne i rzesza wiernych, wśród której przeważała młodzież oraz rodziny z dziećmi.

W homilii bp Kiernikowski wyjaśniając Liturgię Słowa podkreślił, że Jezus nie pomógł sam sobie, aby pomóc tym, którzy trwają w grzechu. „Ten sam lud, który wcześniej śpiewał - błogosławiony, który idzie w imię Pańskie – zaczął krzyczeć – na krzyż z nim. Jezus pełnił wolę Ojca, nie spełniał ludzkich pragnień. On oddał siebie na krzyżu do końca, by pomóc człowiekowi”. Biskup legnicki zaznaczył też, że Jezus dokonał przez krzyż dzieła odkupienia w nas, dał nam przez to nowe życie. „Jezus oddając życie za nas, obdarzył nas prawdziwym życiem. Właśnie z tej prawdy wynika nasza zdolność do przyjmowania każdego życia. Taki jest również sens marszu, w którym pójdziemy. Naszym zadaniem jest bronić każdego życia” – zaznaczył bp Kiernikowski.

Po Eucharystii z katedry wyruszył 9. Legnicki Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Chodźcie z nami”. Blisko 2 tysiące osób przeszło ulicami Legnicy w intencji życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Szły całe rodziny, dziadkowie z wnukami, przyjaciele i sąsiedzi. Nie zabrakło także uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także przedstawicieli różnych wspólnot i stowarzyszeń katolickich.

Z transparentami promującymi życie maszerowali mieszkańcy m.in. Kamiennej Góry, Bolesławca, Zgorzelca, Lubina, Jeleniej Góry, Legnicy, a nawet Wrocławia. Na czele procesji szedł Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski oraz Biskup pomocniczy Marek Mendyk.

W marszu niesione były skrzynki z napisem „Poczta z serca”. Tekturowe pudełka wypełnione były kolorowymi listami i kartkami z życzeniami dla pacjentów z Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, które napisali dorośli i dzieci w wielu parafiach diecezji legnickiej.

Uczestnicy marszu przeszli ulicami Legnicy do kościoła Matki Bożej Królowej Polski, gdzie odbyło się Oratorium Niedzieli Palmowej. Legnicka młodzież pod kierownictwem krakowskich muzyków Pawła Bębenka i Huberta Kowalskiego przygotowała koncert pt. „Budowanie mostów”.

