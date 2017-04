Lipnica Murowana: rozstrzygnięto konkurs na największą palmę

2017-04-09 15:46

eb / Lipnica Murowana

Andrzej Goryl z Lipnicy Górnej wykonał najwyższą palmę i zdobył pierwsze miejsce podczas 59.Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego w Lipnicy Murowanej. Jego palma ma 28 metrów i 59 centymetrów. Jednak Grand Prix trafiło do rodziny Leszczyńskich z Lipnicy Dolnej. Palma zwycięzców liczy 27 metrów i 63 cm.

Fot. Archiwum Zbigniewa Urbańskiego

Polub nas na Facebooku!

- Trudno było postawić palmę. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali. Przygotowania do konkursy trwały od czterech tygodni. Wspierała mnie też rodzina. Samych kwiatów jest prawie pięćset – mówi Andrzej Goryl.

To jednak jakość wykonania zdecydowała, że Grand Prix trafiło do Rodziny Leszczyńskich.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 54 palmy, w tym: 3 w kategorii palm najwyższych (powyżej 22 metrów), 5 w kategorii palm wysokich (od 14 do 22 metrów), 21 w kategorii palm średnich (od 7 do 14 metrów), 25 w kategorii palm niskich (od 3 do 7 metrów). W Biurze Organizacyjnym oceniane były palmy dziecięce (do 3 metrów wysokości), których zgłoszono 114.

Reklama

Lipnickie palmy wykonywane są z drewnianej tyczki, wiklinowych witek, a także ozdób z bibuły, suszonych kwiatów oraz bazi. Elementy w postaci taśmy klejącej użyte w lipnickiej palmie zdecydowanie obniżają jej wartość.

Konkurs w Lipnicy Murowanej sięga 1958 roku, kiedy to tamtejszy poeta Józef Piotrowski ogłosił I Konkurs Palm na Niedzielę Palmową. Celem konkursu było wyłonienie największej palmy, jak również zachęcenie społeczeństwa z okolicznych wiosek, by podtrzymywali tradycję swoich przodków. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże wśród mieszkańców, czego dowodem była niezliczona liczba palm. Z małej imprezy lokalnej konkurs przekształcił się w wydarzenie ogólnopolskie. O podtrzymywanie tradycji dba lokalny samorząd i parafia.

Działy: Polska

Tagi: Niedziela Palmowa