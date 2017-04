Kilka tysięcy młodych w Świątyni Opatrzności Bożej

Magdalena Kowalewska

Ponad 3 tys. młodych osób wypełniło po brzegi Świątynię Opatrzności. Modlitwą, śpiewem i tańcem uwielbiali Boga podczas Diecezjalnego Dnia Młodzieży. Towarzyszyło im około 200 kapłanów. Nie zabrakło również Bramy Miłosierdzia, przez którą w Brzegach podczas Światowych Dni Młodzieży przechodził papież Franciszek.

Było to wielkie święto młodych przeżywane w ramach 32. Światowych Dni Młodzieży. Do Świątyni Opatrzności Bożej przybyli młodzi Archidiecezji Warszawskiej, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, młodzież z duszpasterstw ogólnodiecezjalnych i akademickich oraz szkół katolickich. Ewangelizacyjny program "Uwielbieniowa Łódź Ratunkowa”, koncert połączony ze świadectwami młodych ze wspólnoty "Młodość - Lubię to" poprowadził ks. Paweł Sawiak SJ z zespołem "Mocni w Duchu”. Wiele osób przystępowało również w kilkunastu konfesjonałach do spowiedzi.

- Wspaniała atmosfera. Wrażenie nie do opisania. To spotkanie młodych przypomniało mi Światowe Dni Młodzieży w Krakowie - powiedziała „Niedzieli” jedna z uczestniczek, Julia. - Cieszymy się, że mogłyśmy brać udział w tym spotkaniu młodych - wskazują uczennice szkoły podstawowej, Ola Barańska i Julia Patrykowska z Chynowa. W czasie jednego ze świadectw Agnieszka i Piotr, którzy odnaleźli drogę do Boga i budują swoją relację na czystości i modlitwie mówili: - Dzięki Niemu mieliśmy siłę podnieść się.

W czasie homilii metropolita warszawski mówił: - Przychodzimy tutaj żeby dziękować Bogu za to, że kieruje naszym życiem. Przychodzimy również tutaj, żeby zawierzyć swoją przyszłość - wskazywał. Kard. Nycz zaznaczył, że spotkanie młodych w Świątyni Opatrzności Bożej przypomina pielgrzymowanie maturzystów na Jasną Górę, gdzie zawierzają Matce Bożej swoje życie.

Kard. Nycz przypomniał, że pierwszy rok przygotowywania się do Światowych Dni Młodzieży w Panamie odbywa się pod hasłem „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. To słowa zaczerpnięte z maryjnego hymnu „Magnificat”. - Papież Maryję wybrał jako przewodniczkę waszego pielgrzymowania, nie tylko na czas Światowych Dni Młodzieży, ale całego waszego pielgrzymowania na studiach, w szkole i pracy - mówił metropolita warszawski.

Wskazał, że Maryja "nie siada na kanapie, żeby rozważać swoje wyróżnienie i szczęście”. - O was młodych czasem się mówi, że jesteście bez pamięci historycznej. Jestem przekonany, że to jedno z niesprawiedliwych uogólnień. Pokażcie, że jesteście ludźmi zakorzenionymi w tradycji przekazanej wam przez starszych w rodzinie. Być może niektórzy żyją wyimaginowaną przyszłością, ale jesteście ludźmi, którzy chcą się uczyć przeszłości i teraźniejszości, by w przyszłości być kreatywnymi i twórczymi - zauważył metropolita warszawski i apelował: - Bóg dotyka wasze serca, w waszym życiu stają się rzeczy wielkie. Dążcie do tego, abyście mieli wokół siebie osoby, które zostawiają po sobie ślad dobra i miłości - mówił kard Nycz. Jako wzór do naśladowania wskazał Helenę Kmieć oraz św. brata Alberta Chmielowskiego.

- Takie spotkania młodych są bardzo potrzebne. Nie żałujemy, że tutaj przyjechałyśmy - relacjonują Kasia i Alicja z Bemowa. Razem z młodzieżą przybyło około 200 kapłanów, a także osoby życia konsekrowanego, zaangażowane w duszpasterstwo młodzieży oraz szkolnictwo. Metropolia warszawski dziękował duchownym, którzy licznie przybyli z młodzieżą. - Nie ma młodzieży w Kościele bez gorliwych kapłanów , którzy swój czas poświęcają młodzieży - zaznaczył hierarcha.

- Pomysł na spotkanie młodych w Świątyni Opatrzności Bożej to kontynuacja Dni w Diecezjach, gdy w lipcu 2016 roku z młodzieżą Archidiecezji Warszawskiej i pielgrzymami z całego świata spotkaliśmy się tutaj, przed Świątynią, na warszawskim wspólnym uwielbieniu - mówi ks. Tomasz Zaperty, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży. Podkreśla, że dzisiejsze spotkanie to otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej dla młodych. - Niesamowita cisza podczas adoracji kilku tysięcy młodych osób z wyciągniętymi dłońmi poruszyło wiele serc — opowiada kapłan.

Centralnym punktem Diecezjalnego Dnia Młodzieży była Eucharystia, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Mszę świętą koncelebrowali biskupi pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej oraz liczni kapłani.

Diecezjalnemu spotkaniu młodych towarzyszyły Targi Wspólnot. W specjalnym namiocie zaprezentowały się działające w archidiecezji warszawskiej duszpasterstwa akademickie, ruchy i wspólnoty oraz szkoły katolickie.

