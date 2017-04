Komitet Organizacyjny ŚDM Panama 2019 podał szczegóły dotyczące organizacji spotkania młodych

To będzie maryjny Światowy Dzień Młodzieży o zabarwieniu karaibskim – mówił przewodniczący KO ŚDM Panama 2019 abp José Domingo Ulloa Mendieta, podczas światowego zjazdu koordynatorów ŚDM. Wraz ze współpracownikami, przedstawił też pierwsze szczegóły dotyczące organizacji spotkania.

Przygotowania do synodu biskupów o młodzieży, pokazanie Kościoła ubogich i męczenników, będącego najstarszą wspólnotą chrześcijan na stałym lądzie kontynentu amerykańskiego, oraz podkreślenie pobożności maryjnej – to najważniejsze punkty odniesienia dla duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Panama 2019. Jak podkreślają organizatorzy, wybór Panamy na organizatora spotkania jest również praktyczną realizacją papieskiej zachęty do wyjścia na peryferia egzystencjalne i geograficzne.

- W Ameryce Łacińskiej ponad 30 mln młodych ludzi nie ma pracy i się nie uczy. Ten Światowy Dzień Młodzieży będzie właśnie dla nich” - podkreślał abp Ulloa. Jak dodał, spotkanie młodych jest wspólnym projektem Kościoła w Panamie, na Karaibach i w Ameryce Centralnej. Dlatego w organizację spotkania zaangażowany będzie zarówno złożony z ośmiu sekcji Komitet Organizacyjny Panama 2019, jak też specjalny panamski komitet międzydiecezjalny i komitet SEDAC (Sekretariatu Episkopatów Ameryki Centralnej).

W organizację Dni w Diecezjach, które odbędą się w dn. 17-21 stycznia 2019 r. angażuje się cały Kościół w Panamie, z wyłączeniem archidiecezji Panamy, odpowiedzialnej za przygotowanie Wydarzeń Centralnych. Dni w Diecezjach odbędą się zatem na terenie 5 diecezji (David, Santiago, Chitre, Penonome, Colon), prałatury Bocas del Toro i wikariatu apostolskiego Darien. Program Dni w Diecezjach zaoferują także diecezji Kostaryki i Nikaragui. W pozostałych krajach Ameryki Centralnej pielgrzymi będą mogli zorganizować pobyt przed ŚDM niezależnie od propozycji organizatorów spotkania.

Wydarzenia Centralne ŚDM Panama 2019 odbędą się w dn. 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Jeszcze w kwietniu br. zostanie zaprezentowane oficjalne logo spotkania, wyłonione w ramach konkursu. Oficjalnymi językami spotkania będą hiszpański, włoski, angielski, francuski i portugalski.

Według wstępnych prognoz, organizatorzy spodziewają się, że weźmie w nich udział ok. 350 tys. zarejestrowanych pielgrzymów. Rejestracja uczestników, która będzie się odbywać przy użyciu systemu rejestracyjnego, który został przygotowany na potrzeby ŚDM Kraków 2016, rozpocznie się ok. rok przed spotkaniem młodych. Ok. 200 tys. zarejestrowanych pielgrzymów ma zamieszkać w rodzinach, na terenie pięciu stref zakwaterowania, w odległości nie dalszej niż 1 godz. 15 minut od centrum stolicy.

W przygotowaniu spotkania pomogą też wolontariusze krótko- i długoterminowi. Ich rekrutacja również rozpocznie się na rok przed spotkaniem, a wolontariat długoterminowy będzie organizowany wspólnie z konferencjami episkopatów poszczególnych krajów.

Rodzaje pakietów pielgrzyma zostaną przygotowane na wzór tych, które zostały zaproponowane w Krakowie. Ich cena zostanie podana w najbliższych miesiącach. Także dystrybucja posiłków planowana jest na wzór ŚDM w Krakowie i Madrycie: na podstawie talonów żywieniowych realizowanych w restauracjach i innych punktach gastronomicznych.

Katechezy dla pielgrzymów planowane są w ok. 150 miejscach, we wszystkich 5 strefach zakwaterowania. Tam będą także przygotowane sceny festiwalu młodych tak, by uniknąć zbędnego przemieszczania się po mieście.

Peregrynacja symboli ŚDM, które panamska młodzież przyjmie jutro od Polaków na zakończenie Mszy św. na pl. Świętego Piotra, rozpocznie się w drugiej połowie 2017 r. i obejmie także Meksyk, region Ameryki Centralnej i Karaibów.

Przygotowanie do ŚDM Panama 2019 jest jednym z tematów światowego zjazdu koordynatorów ŚDM, które, z inicjatywy dykasterii ds. Świeckich, Życia i Rodziny, od wtorku do niedzieli odbywa się w Rzymie. Bierze w nim udział 270 delegatów, reprezentujących 103 kraje i ponad 40 międzynarodowych ruchów i wspólnot.

