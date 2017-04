Kraków: rozpoczęło się XV Forum Młodych Archidiecezji Krakowskiej

2017-04-08 09:41

luk / Kraków

W piątek wieczorem rozpoczęło się jubileuszowe, XV Forum Młodych Archidiecezji Krakowskiej. Uczestniczy w nim 240 osób. Jak podkreślają organizatorzy, spotkania od 15 lat są bezpośrednią odpowiedzią na apel Jana Pawła II, aby co roku Niedziela Palmowa stała się Światowym Dniem Młodzieży na szczeblu diecezjalnym.

Fot. Jakub Wolski z KO ŚDM w Krakowie

"W tym roku gromadzimy się pod hasłem: 'Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny' - więc we wspólnocie i przeżywając mocno obecność Boga wśród nas, skupiamy się na Maryi" - wyjaśnił współorganizator Arkadiusz Grochot.

W piątek wieczorem młodzi uczestniczyli w drodze krzyżowej z kopią krzyża Światowych Dni Młodzieży. Oprócz tego w ramach spotkania przewidziano m.in. modlitwę brewiarzową, codzienną Eucharystię, specjalny koncert "Wyrwanych z niewoli", a także konferencję nowego metropolity krakowskiego, abp. Marka Jędraszewskiego.

Jak przyznają młodzi przybyli do Krakowa, forum to niesamowita przestrzeń do tego, by móc rozwijać swoją wiarę. "Ludzie są tutaj bardzo mili i otwarci. Mam nadzieję, że będzie to czas wyjątkowego otwarcia się na Boga" - powiedziała Natalia ze Stanisławia Górnego.

"To niewątpliwie oderwanie się od rzeczywistości, w której często wiara w Boga jest czymś niezrozumiałym, a czasem nawet wyśmiewanym. Tutaj w gronie równieśników, dla których Bóg jest tak samo ważny, można nabrać sił do pokazywania, że warto z Nim iść przez życie" - dodał Konrad z Racławic.

Organizatorem wydarzenia jest Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, który jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, oficjalnie zarejestrowanym w 2007 r. Wcześniej funkcjonował jako Grupy Apostolskie, które stanowiły szkołę chrześcijańskiego życia oraz miejsce nauki osobistego apostołowania i dawania świadectwa wiary przez młodzież. XV Forum Młodych Archidiecezji Krakowskiej zakończy się w niedzielę.

