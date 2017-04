Rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu „Prawda i kłamstwo o Katyniu”

Wielki Tydzień z kard. Wyszyńskim

Więzień Jezus i Jego uczeń Stefan

W 33 r. zgraja mężczyzn, dowodzona przez Judasza, która chciała aresztować Jezusa, wtargnęła w nocy do ogrodu za potokiem Cedron. Z kijami i mieczami rzucili się na Niego, aby Go pojmać i uwięzić. W ciemności nocy odwaga tanieje, liczba świadków zdarzenia redukuje się do minimum, a więzień nie ma dość siły, by się bronić. Zło czuje się bezkarne.