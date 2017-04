Ekumeniczny Koncert Wielkopostny

2017-04-07 15:01

Polub nas na Facebooku!

Wystąpi ponad 100 artystów, w tym trzy wrocławskie chóry, orkiestra symfoniczna i niezwykli soliści. Koncert będzie miał miejsce we wrocławskim Kościele Garnizonowym w niedzielę 9 kwietnia, o godz. 19.30. Wstęp wolny. Przy okazji koncertu odbędzie się zbiórka funduszy w ramach akcji Dar dla Aleppo.

W ramach Ekumenicznego Koncertu Wielkopostnego wykonane zostaną dwa dzieła muzyczne. Pierwsze z nich to fragmenty akatystu ku Czci Męki Jezusowej – Cierpień Pańskich. Akatyst to rodzaj hymnu liturgicznego, charakterystycznego dla chrześcijańskich kościołów Wschodu, w tym przede wszystkim prawosławnego. Jest utworem poetyckim uznawanym przez wielu za najstarszy i najpiękniejszy hymn w całej literaturze chrześcijańskiej. Artyści wykonają również Requiem op. 48, utwór francuskiego kompozytora i organisty Gabriela Fauré z XIX w.

- Dzieła będą ze sobą przeplatane. Nikt wcześniej nie zdecydował się na podobne rozwiązanie. Można powiedzieć, że po raz kolejny, zgodnie z tradycją Ekumenicznych Koncertów Wielkopostnych w Bazylice św. Elżbiety, zaprezentujemy wrocławskiej publiczności dzieło muzyczne w oryginalnym, nieznanym dotychczas opracowaniu – mówi Alan Urbanek, dyrygent, który poprowadzi koncert.

Reklama

Wystąpią trzy wrocławskie chóry: Kameralny Chór OKTOICH przy Cerkwi św. św. Cyryla

i Metodego we Wrocławiu, jeden z najlepszych w Polsce zespołów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki cerkiewnej, Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Chór GAUDIUM Uniwersytetu Wrocławskiego, a także orkiestra symfoniczna składająca się z muzyków z Wrocławia, Krakowa, Katowic i Warszawy.

Nie zabraknie również wyjątkowych solistów. Koncert będzie jedną z niewielu okazji, aby usłyszeć niezwykły bas księdza Grzegorza Cebulskiego – założyciela i dyrygenta Chóru OKTOICH. Z kolei w Requiem Gabriela Fauré usłyszymy zjawiskowy sopran Hanny Sosnowskiej oraz jednego z najlepszych polskich basów barytonów – Bogdana Makala, kierownika Katedry Wokalistyki wrocławskiej Akademii Muzycznej. Łącznie wystąpi ponad 100 artystów.

Koncert odbędzie się w Kościele Garnizonowym (Bazylika św. Elżbiety) we Wrocławiu, w najbliższą niedzielę, 9 kwietnia. Rozpocznie się o godz. 19.30. Wstęp wolny.

Koncert dla Aleppo

Po zakończeniu koncertu odbędzie się zbiórka funduszy na rzecz szpitala św. Ludwika w Aleppo. Przy wyjściach z kościoła staną wolontariusze z puszkami akcji Dar dla Aleppo.

– Zgodnie z wielowiekową tradycją, wspólną dla wszystkich chrześcijan, Wielki Post to czas dzielenia się z innymi. Dlatego koncert ekumeniczny łączymy ze zbiórką. To okazja, by pomóc najbardziej potrzebującym, tam, gdzie tego najbardziej potrzebują. Działająca opieka medyczna to dla mieszkańców Aleppo pierwszy krok do odbudowy normalnego życia – mówi Łukasz Ludwina, dyrektor ds. promocji Radia Rodzina.

Fundusze zostaną w całości przeznaczone na zakup najpilniej potrzebnego wyposażenia sali operacyjnej tego szpitala, zniszczonego w trakcie działań wojennych. Potrzebny jest specjalistyczny sprzęt m.in. do operacji kardiochirurgicznych, ortopedycznych

i neurologicznych, respiratory czy rentgen. Niezbędny dla przywrócenia normalnego funkcjonowania sali operacyjnej jest również wydajny generator prądu czy urządzenia do uzdatniania wody. Potrzeba na to łącznie 317 786 euro.

Dar dla Aleppo to inicjatywa czterech kościołów chrześcijańskich – katolickiego, ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego oraz grecko-katolickiego. W akcję zaangażowali się również wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, dolnośląskie samorządy, w tym prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, a także najważniejsze w instytucje kultury, edukacji i biznesu w regionie.

Ambasadorami akcji są m.in. Kinga Preis, Tomasz Kammel, prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Jerzy Skoczylas, Jose Torres czy ks. Jakub Bartczak.

Pomóż szpitalowi św. Ludwika

W akcję można się włączyć również wysyłając SMS na nr 72405 o treści Ratuje (koszt 2,46 z VAT). Pieniądze można też wpłacać na specjalne konto. Zbiórka funduszy potrwa do końca czerwca 2017 roku.

Konto PLN:

63102049000000850230555762 z dopiskiem “Dar dla Aleppo”

Konto EUR:

PL30102049000000870230555773 z dopiskiem “Dar dla Aleppo”

SWIFT: B PKO PL PW

Więcej informacji o akcji: www.dardlaaleppo.pl

Działy: Niedziela Wrocławska

Tagi: koncert dar dla Aleppo