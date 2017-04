Abp Depo do pracowników „Niedzieli”: nie możemy wstydzić się prawdy chrześcijańskiej

2017-04-06 12:13

Ks. Mariusz Frukacz

„Nie możemy wstydzić się prawdy chrześcijańskiej: znaku krzyża, przyklęknięcia, głośnego i wyraźnego pozdrowienia chrześcijańskiego” - mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 6 kwietnia odprawił Mszę św. w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” na zakończenie rekolekcji wielkopostnych.

Fot. TV Niedziela

Rekolekcje wielkopostne dla pracowników „Niedzieli” w dniach 3-5 kwietnia głosił o. Marcin Ciechanowski – paulin z Jasnej Góry.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali: ks. dr Jerzy Bielecki – zastępca redaktora naczelnego „Niedzieli”, ks. Shenane Boquet - prezydent Human Life International oraz raz kapłani pracujący w redakcji „Niedzieli”: ks. Jacek Molka i ks. Mariusz Frukacz.

Na Mszy św. zgromadzili się m. in. pracownicy redakcji „Niedzieli” oraz Ewa i Lech Kowalewscy z Human Life International – Polska.

W homilii abp Depo podkreślił, że „Wielki Post jest czasem prawdy o nas samych w obliczu Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, to czas łaski Bożej, której na próżno nie wolno przyjmować” - Trzeba rozpoznawać prawdę, która jest dostępna człowiekowi poprzez wysiłek jego ludzkiego rozumu i serca – mówił abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał, że „odkrywanie bliskości Boga to pierwszy wymiar łaski”.

„Drugim wymiarem łaski jest wspólnota przymierza, wspólnota ludzi związanych z Bogiem i związanych pomiędzy sobą w Kościele. To wspólnota związana na nowo za cenę Krwi Chrystusa. To ta wspólnota dokonuje się nie inaczej, jak przez wiarę w Chrystusa, jako Syna Bożego, który stał się człowiekiem” – kontynuował metropolita częstochowski.

Za encykliką Benedykta XVI „Spe salvi” arcybiskup podkreślił, że „Ewangelia Chrystusa nie jest tylko przekazem pięknych treści, ona sprawia, że człowiek może dzisiaj tutaj dotknąć nowego życia, które nie kończy się wraz ze śmiercią” i wskazał na „trud i wysiłek bycia chrześcijaninem oraz radość życia, że nie jesteśmy samotni, ze nie jesteśmy opuszczeni przez Boga, skazani na beznadziejność”.

Arcybiskup zaznaczył, że „w ręku Boga są nasze losy na czas i wieczność” - Nie powinniśmy się bać głosić tej prawdy o Bogu, który objawił się w Chrystusie. Albowiem złe byłoby to świadectwo, że z powodu jakiegoś strachu, wstydu przed ludźmi nie ujawniamy poglądów wiary chrześcijańskiej, wiary w Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, i wszystkich konsekwencji, które z tej wiary wywodzą się – mówił arcybiskup.

Abp Depo zaapelował do pracowników „Niedzieli” o odważne świadectwo wobec dzisiejszego świata - Nie możemy wstydzić się prawdy chrześcijańskiej: znaku krzyża, przyklęknięcia, głośnego i wyraźnego pozdrowienia chrześcijańskiego – zaapelował abp Depo i przypomniał słowa, które św. Jan Paweł II napisał w swojej książce „Wstańcie, chodźmy”: „Nie wolno odwracać się od prawdy, zaprzestać jej głoszenia, ukrywać przed światem, kim jesteśmy, nawet jeśli ta prawda jest trudna i związana z bólem. Trzeba dać świadectwo prawdzie, także za cenę prześladowań a nawet krwi” – napisał św. Jan Paweł II.

„Trzeba dawać świadectwo prawdzie w tym naszym świecie zalanym kłamstwem i prowokacją wobec tych, którzy tej prawdzie uwierzyli. Chrystus nie ukrywał swojej prawdy. Chrześcijaństwo to nie jest czas przeszły. Świadectwo męczenników to nie tylko czasy Koloseum i cezarów rzymskich. To jest codzienne świadectwo życia, również za cenę bólu, a nawet i śmierci” – kontynuował arcybiskup.

„Chcemy dzisiaj światu powtórzyć, że poza Bogiem nie ma życia, poza Chrystusem nie ma zbawienia” – zakończył metropolita częstochowski.

Na zakończenie Mszy św. Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna „Niedzieli”, podziękowała metropolicie częstochowskiemu za „stałą i ojcowską obecność w redakcji” i pogratulował tegorocznej nagrody Feniks.

Podczas rekolekcji o. Marcin Ciechanowski wskazał na znaczenie pokory i pokonanie pychy w życiu duchowym – Bóg zna nasze serce i ma upodobanie w ukrytej prawdzie. Bóg dla naszego dobra odkrywa nasze grzechy. Nie osądzaj innych. Największym grzechem jest pycha – mówił podczas jednej z konferencji o. Ciechanowski.

Rekolekcjonista pokazał również pustynię jako ważny etap duchowego życia - Na pustyni ujawniają się postawy człowieka. Na pustyni dochodzi do wzmocnienia wiary. Na pustyni Bóg demaskuje to co jest w nas, w naszym sercu – mówił rekolekcjonista i pytał, czy potrafię się zdobyć na ciszę i milczenie, także na milczenie Boga?

O. Ciechanowski przypomniał również, że „w relacji z Bogiem potrzeba jest bliskość oraz mówienie do Boga i słuchanie Boga”.

„Cierpliwość wobec siebie to pierwszy stopień pokory. Ważne jest życie w ascezie i pokucie, pokorne znoszenie codziennego życia i innych. Dziękuj Bogu za wszystko, za krzyż i cierpienie. Mamy do Boga się przywiązać, a nie do naszych cnót i naszych doskonałości” - zaapelował o. Ciechanowski.

