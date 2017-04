Obniżyć naszą wartość

2017-03-26 19:34

Maria Fortuna-Sudor

W czasie wizyty papieża Franciszka w Polsce media społecznościowe opublikowały, a trolle upowszechniały zdjęcie, na którym Agata Duda-Kornhauser kłania się hierarchom Kościoła. Fotoreporter uchwycił najbardziej niefortunny moment powitania. Ci, którzy lubią i szanują Pierwszą Damę RP, twierdzili, że każdego można w ten sposób ośmieszyć. Inni upajali się sugerowaną wymową fotografii. Co ciekawe, bohaterka zdjęcia wystawiła je na aukcję, aby pomóc innym. Fotografia zrobiła furorę.

Fot. Grzegorz Gałązka

Dlaczego teraz przypominam o tym wydarzeniu? Otóż w sobotnie przedpołudnie kilkakrotnie zobaczyłam na społecznościowych portalach wspólne zdjęcie przedstawicieli państw członkowskich UE z papieżem Franciszkiem. I liczne komentarze, jak to premier Beata Szydło gdzieś tam z trzeciego szeregu próbuje się pokazać. No, tragedia, bo tak naprawdę to jej wcale nie widać…

Szybko odnalazłam p. premier na upowszechnianej fotografii. Przeczytałam nawet kilka komentarzy, a wśród nich te broniące przedstawicielkę polskiego rządu! Równocześnie pomyślałam, że gdyby Beata Szydło została ustawiona w pierwszym rzędzie albo, nie daj Bóg, sama by się do niego „wcisnęła”, wówczas trolle skwitowałyby ów fakt stwierdzeniem, że się pcha tam, gdzie nie ma dla niej miejsca. Ot, powody do skrytykowania oraz sposoby na ośmieszenie kogoś zawsze się znajdą!

Wielka więc szkoda, że to Polacy i Polki tak atakują kobiety, które nasz naród reprezentują. Zastanawiam się czasem, co wpływa na tę postawę; brak pewności siebie, kompleksy, a może zwykła ludzka zazdrość i zawiść? I przy takich okazjach myślę, że szkoda mi tych osób, ich złośliwości i jadu przelewających się w komentarzach. I próbujących obniżyć naszą, Polaków i Polek wartość!

