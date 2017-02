Polska młodzież napisze przed ŚDM listy do rówieśników z Panamy

2017-02-05 15:05

abd / Drohiczyn / KAI

Ruszyła akcja zachęcająca młodych Polaków do pisania krótkich listów, w których podzielą się z Panamczykami tym, w jaki sposób przeżywali czas przygotowań i świętowania Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Zebrane listy zostaną przekazane panamskiej młodzieży wraz z symbolami ŚDM w Niedzielę Palmową na pl. Świętego Piotra.

- Ten pomysł powstał, kiedy organizatorzy ŚDM w Panamie zwrócili naszą uwagę na to, że w Panamie wielu młodych ludzi wciąż nie wie, czym jest to spotkanie i nie uczestniczy w przygotowaniach – wyjaśnia Jakub Sienkiewicz z Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Jak mówi, do pisania listów zaproszeni są zarówno ci, którzy brali udział w przygotowaniach i wydarzeniach ŚDM w Polsce, jak też te osoby, które nie zdecydowały się na zaangażowanie, ale z perspektywy czasu widzą, że spotkanie młodych było ważnym wydarzeniem.

„Zależy nam na tym, by podzielić się z Panamczykami doświadczeniem tego, że dwa lata, które dzielą ich od spotkania, to wyjątkowy czas, który wart jest wspólnego wysiłku i zaangażowania” - mówią pomysłodawcy i podkreślają, że Polacy mają w pewnym sensie obowiązek, by tego, co przeżywali, nie zachowywać jedynie dla siebie.

Listy mogą być przesyłane w formie elektronicznej, choć organizatorzy akcji zachęcają do tego, by napisać je odręcznie. Powinny być przygotowane w języku hiszpańskim lub angielskim. Zostaną one zebrane w księdze, którą polska delegacja zawiezie do Rzymu, gdzie przekaże je Panamczykom w Niedzielę Palmową na pl. Świętego Piotra.

„To bardzo fajny pomysł, zwłaszcza listy napisane odręcznie, mówiące o trudzie i pięknie pracy, którą wykonaliśmy. Już teraz zastanawiam się, co napisać” - mówi Manuela Ciszek z centrum ŚDM archidiecezji wrocławskiej.

„Ja na miejscu Panamczyków cieszyłabym się z takiego wsparcia i kontaktu” - dodaje Marysia Tomaszewska, która przygotowywała ŚDM w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Jak dodaje, listy od Polaków będą też okazją do nawiązania kontaktów, które pomogą we wspólnym przeżywaniu ŚDM w Panamie.

Listy można przesyłać do Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM w Warszawie: skwer kard. Wyszyńskiego 6 01-015 Warszawa lub e-mailem: biuro@sdm.org.pl Organizatorzy akcji czekają na listy do 15 marca.

