Abp Ulloa zaprasza Polaków na ŚDM w w Panamie

2017-02-05 11:02

abd / Drohiczyn / Panama / KAI

Zapraszam (…) abyście współtworzyli wraz z nami doświadczenie spotkania z Jezusem Chrystusem - mówi arcybiskup Panamy abp José Domingo Ulloa Mendieta w zaproszeniu skierowanym do polskiej młodzieży. Krótkie nagranie, przygotowane przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ŚDM Panama 2019, zostało zaprezentowane podczas XIV Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży w Drohiczynie.

Fot. Paulina Krzyżak/krakow2016.com

Polub nas na Facebooku!

Publikujemy treść zaproszenia adresowanego do polskiej młodzieży:

Droga młodzieży z Polski,

wita was bp José Domingo Ulloa Mendieta, arcybiskup Panamy. Zapraszam was do tego, abyście przybyli do naszego kraju i współtworzyli wraz z nami doświadczenie spotkania z Jezusem Chrystusem, przez ręce Maryi, od 22 do 27 stycznia 2019 r., podczas najbliższych Światowych Dni Młodzieży.

Reklama

Oczekujemy was z otwartymi sercami i ramionami.

Zapraszamy do Panamy!

Działy: Świat

Tagi: ŚDM w Panamie