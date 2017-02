Ostatni, co tak poloneza wodził

2017-02-05 09:56

Milena Szymczak

11 lutego 2017 r. na Lednicy odbędzie się kolejny koncert "Tyle Dobra" dedykowany śp. ojcu Janowi Górze. Odbywa się on z okazji urodzin i imienin ojca Jana. Temu wydarzeniu nie będzie towarzyszył smutek i żałoba, ale wspólnie będziemy cieszyć się i dziękować za życie, powołanie i owocną pracę naszego Ojca, założyciela Lednicy, Jamnej i współtwórcy Hermanic. Chcielibyśmy, wspominając ojca Jana, podziękować Wam za wsparcie dla dzieł, którym poświęcił swoje życie . Nie byłoby ich, gdyby nie Wasze zaangażowanie, wsparcie i życzliwość. Nasz spotkanie rozpoczniemy koronką do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15. O 17 odbędzie się Msza Święta, a o godz. 19 rozpocznie się koncert. Tak ubiegłoroczny koncert "Tyle Dobra" wspominają goście koncertu:

– Pamiętam zeszłoroczny koncert "Tyle Dobra" bardzo dobrze. Pierwszy raz spotkaliśmy się bez o. Jana, świętując dzień, w którym obchodził urodziny i imieniny. Pamiętam też, jak zapraszał każdego roku do ośrodka, stwarzając w ten sposób niesamowitą okazję do spotkania. I ta właśnie okazja została z radością przyjęta przez przyjaciół o. Jana w ubiegłym roku. Pojawili się tłumnie na Lednicy, wypełniając salę po brzegi. Naturalną koleją rzeczy było całe mnóstwo wzruszeń, dużo momentów, które chwyciły mnie za serce. Nigdy nie zapomnę Ojca Wojciecha, który stanął na scenie z gitarą i śpiewając obok Żarówy "Idzie mój Pan" powiedział, że zawsze chciał z nim wystąpić. To są momenty, które zostają w pamięci i wierzę że w tym roku również sprawimy, że Spotkanie będzie wyjątkowe. I że przyniesie "Tyle dobra!"~ Dominika Chylewska

– Koncert wywołał wiele pozytywnych wspomnień związanych z o. Janem. Możliwość spotkania z ludźmi, którzy znali go o wiele lepiej ode mnie i ich historie sprawiły, że miałem uczucie, jakby Ojciec był ciągle obecny wśród nas. Pokazano także, jak powstawała Lednica i jak wielkim przedsięwzięciem była. Warto wybrać się na taki koncert, ponieważ można usłyszeć wiele ciekawych historii od ludzi, którzy dawniej współpracowali z o. Janem. ~Piotr Dziedziul

Jak mówił św. Jan Paweł II: „Bądźcie wierni pięknu i bądźcie wierni dobru. Niech to przybliża was do Boga, pierwszego Stwórcy piękna i dobra, abyście pomogli innym czerpać z tego źródła duchowego wzrastania”. Zabierzcie swoich przyjaciół i przyjedźcie na ten wyjątkowy koncert.

Tak jak przed laty Ojciec Jan, tak teraz my czekamy na Was 11 lutego 2017 r. na Polach Lednickich!

