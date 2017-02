Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę

2017-02-04 20:47

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyła się konferencja gospodarcza pt. „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę”.

Fot. Mariusz Książek

Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w Wyższej Szkole Kultury Medialnej w Toruniu

– Tą konferencję organizujemy, jako pierwszą taką konferencję przez Instytut Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II. Taki instytut powstał tutaj. Pamięć i tożsamość – żeby być trzeba mieć pamięć, nie ma przyszłości ten, kto nie pamięta przeszłości. I tożsamość, a do niej potrzeba też gospodarki – podkreślał podczas otwarcia konferencji dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Do WSKSiM w Toruniu przybyli politycy i przedstawiciele państwowych spółek. O odpowiedzialności przedsiębiorców za Polskę w swoim wystąpieniu mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Czy rynek może istnieć bez państwa? Nie może istnieć bez państwa, państwo musi zagwarantować bezpieczeństwo ogólne, osobiste tych ludzi, którzy funkcjonują na rynku, bezpieczeństwo obrotu. Musi powołać także różnego rodzaju instytucje, które funkcjonują na rynku w związku z rynkiem, no a przede wszystkim pieniądz – akcentował Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Referat pt. „Polityka rozwoju – koniec z podziałem na Polskę A i Polskę B” wygłosił także m.in. wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiec.

– Do tej pory to był zupełnie niezauważany wymiar polityki rozwojowej. Dzisiaj dostrzega to już cały świat. My zaszyliśmy wiele elementów naszych programów inwestycyjnych, programów budżetowych, tak jak powiedziałem programów rozwojowych. Wreszcie programów skierowanych do małych i średnich firm właśnie w taki sposób w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ale państwo jest jednością, ten nasz „Biały Orzeł” nie pofrunie wysoko jak nie będzie miał dwóch skrzydeł. Musi być oparty o nowoczesne ośrodki wielkomiejskie, ale wspierane przez również nowoczesne mniejsze ośrodki. Ta jednolitość rozwoju, ta solidarność rozwoju, która podkreślam jest absolutnie kluczowa – mówił wicepremier Mateusz Morawiecki.

