Powstaje Kidscat – katolicki katechizm dla dzieci

2017-02-04 16:03

abd / Drohiczyn / KAI

Fundacja Youcat finalizuje prace nad publikacją dla dzieci. Będzie to Kidscat – katechizm dla najmłodszych, którego premiera planowana jest w czasie przyszłorocznego Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie.

Fot. Fotolia.com

- Analogicznie do Youcatu, będzie to publikacja przedstawiająca treści katechizmu w przystępnej formie, tym razem dostosowanej do dzieci. Jest to ilustrowana publikacja o objętości ok. 140 stron, która będzie też inicjatywą włączającą rodziców w czytanie dzieciom - wyjaśnia w rozmowie z KAI Martin Kornas z Fundacji Youcat.

W skład pracującego od dwóch lat zespołu redakcyjnego wchodzą członkowie fundacji, księża, rodzice oraz katecheci. Aktualnie zespół pracuje nad redakcją pierwotnego tekstu, który został zweryfikowany m.in. podczas wspólnej lektury z dziećmi z niemieckich przedszkoli.

Fundacja Youcat przygotowała dwie publikacje dedykowane młodzieży. Pierwszą jest Youcat – katechizm dla młodzieży, którego premiera poprzedziła przygotowania do ŚDM w Madrycie w 2011 r. oraz Docat – publikację poświęconą katolickiej nauce społecznej, promowaną m.in. przy okazji ŚDM Kraków 2016.

