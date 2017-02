Pokazy przedpremierowe filmu „Zerwany kłos"

W Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu odbędą się pokazy przedpremierowe z udziałem twórców filmu „Zerwany kłos”. Choć dramat historyczny o męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny wejdzie do kin 17 lutego, to w wielu miejscach można go obejrzeć już nawet w ten weekend

Trwa I wojna światowa. Carskie oddziały panoszą się w okolicach Tarnowa. 16-letnia Karolina Kózkówna, ponosi śmierć męczeńską w obronie wiary. Jej ojciec obwinia się za śmierć ukochanej córki. Dzieje bohaterów dopełnia Teresa, która nosi w sercu tajemnicę o gwałcie zadanym przez kozaka.

Bł. Karolina pozostaje szlachetnym wzorem do naśladowania w obliczu prześladowania katolików na całym świecie. Ta prosta, wiejska dziewczyna ustrzegła swej dziewczęcej godności i dochowała wiary w Jezusa Chrystusa. Jest drogowskazem dla świata, w którym Boga próbuje zatrzeć się w ludzkim sercu, a samego człowieka odrzeć z jego godności.

W rolach głównych wystąpili m.in. Aleksandra Hejda (bł. Karolina Kózkówna) i Dariusz Kowalski (Jan Kózka). – Historia ojca Karoliny jest niezwykle dramatyczna. Było dla mnie wielkim wyzwaniem, żeby jakoś „dobrać się” do tej postaci, jakoś ją obronić… - mówi Dariusz Kowalski, który wcielił się w tę rolę. – Jego zachowanie pozostaje tajemnicą. Zostawił przecież córkę w rękach sołdata, wiedząc, co ją może czekać. Wydawać by się mogło, że powinien bronić Karoliny za wszelką cenę. Z drugiej strony – w domu zostawił liczną rodzinę… Ten człowiek do końca życia zmagał się z wyrzutami sumienia.

Twórcami filmu są studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.– Wszystkich nas łączy pragnienie nowej ewangelizacji świata poprzez kulturę, w tym także poprzez film. Mamy świadomość ogromnej potrzeby kształcenia i wychowania młodzieży w duchu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, a także rozwoju świadomości obywatelskiej i patriotycznej – podkreślają twórcy filmu z Fundacji Lux Veritatis.

Pełna lista pokazów przedpremierowych filmu „Zerwany Kłos”

4 lutego (sobota)

Katowice, kino Światowid, 14:30

5 lutego (niedziela)

Toruń, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, 14.00

Warszawa, Kino Luna, 14:30 - na pokazie obecna Aleksandra Hejda (bł. Karolina)

Warszawa, Kino Wisła, 16:00 - na pokazie obecna Aleksandra Hejda (bł. Karolina)

Warszawa, Kino Praha, 13:00

Rzeszów, Kino Zorza, 19:00 - na pokazie obecny reżyser Witold Ludwig i Magdalena Michałek (Teresa)

Poznań, Kino Apollo, 18:00

Kraków, Kino Kijów, 12:00 - na pokazie obecny reżyser Witold Ludwig i Magdalena Michałek (Teresa)

Katowice, Kino Światowid, 14:30

7 lutego (wtorek)

Poznań, kino Apollo, 18:00

10 lutego (piątek)

Sędziszów Małopolski, kino Jedność, 19:00

11 lutego (sobota)

Lublin, kino Bajka, 10:00

12 lutego (niedziela)

Poznań, Kino Apollo, 18.00

Gdynia, Gdyńskie Centrum Filmowe, 14.00

Rawa Mazowiecka, kino Roma, 14:15

Żyrardów, kino Len, 14.00

13 lutego (poniedziałek)

Wrocław, Dolnośląskie Centrum Filmowe, 19:00

