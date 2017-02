Abp Depo: Budowanie z Chrystusem jest i będzie zawsze znakiem sprzeciwu

2017-02-02 21:26

Ks. Mariusz Frukacz

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

„Uczymy się z dzisiejszego święta, że budowanie z Chrystusem i dla Niego, było, będzie i jest zawsze znakiem sprzeciwu” - powiedział abp Wacław Depo, który 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego, przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Msza św. była połączona z 5. rocznicą ingresu metropolity częstochowskiego.

Na Eucharystii zgromadziły się siostry zakonne i bracia z domów zakonnych, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego i alumni Niższego seminarium Duchownego w Częstochowie , parlamentarzyści, ale także energetycy, elektrycy i elektronicy obchodzący swoje święto patronalne.

W homilii abp Depo zwracając się do osób życia konsekrowanego podkreślił, że „są szczególnymi źródłami światła w świecie poprzez odwagę i miłość rad ewangelicznych”.

Nawiązując do treści święta Ofiarowania Pańskiego abp Depo zaznaczył, że „świętujemy zdumienie wiary wobec cudu Wcielenia Syna Bożego” - Ofiarowanie w świątyni jest zapowiedzią śmierci. Jest pierwszą zapowiedzią zwycięstwa nad śmiercią i grzechem” – mówił abp Depo.

„Tylko wiara, światło z wysoka daje sens. Światło od Ducha Świętego tak jak u starca Symeona i prorokini Anny pozwala nam ujrzeć to co niewidzialne. Oczami Maryi, Józefa, Symeona i Anny uczymy się zachować sprawy Boże w naszym sercu” – kontynuował arcybiskup.

Mówiąc o tajemnicy życia konsekrowanego arcybiskup wskazał na to, że „życie ma podwójny wymiar: Boży i ludzki, wzniesiony ponad to, co doczesne” - zwrócił się arcybiskup do osób życia konsekrowanego i zaapelował, że „trzeba potwierdzić prymat łaski i wiary w Boga”.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „drogę z Jasnej Góry do archikatedry i z archikatedry do Maryi Jasnogórskiej musimy uczynić szczególną drogą łaski w jubileusz 300. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej i 100. rocznicy utworzenia parafii Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Częstochowie”.

„Trzeba odkrywać drogi Pańskie w znakach czasu i rozpoznawać to co jest Boże i doskonałe, nie lękać się świata, zrozumieć swoją niepowtarzalną rolę oraz zobaczyć swoje miejsce w życiu Kościoła i Ojczyzny” – kontynuował arcybiskup i przypomniał za św. Janem Pawłem II: „Musicie być mocni wiarą, nadzieją i miłością”.

Abp Depo za Benedyktem XVI zaapelował: „Nie lękajcie się postawić na Chrystusa! Tęsknijcie za Chrystusem, jako fundamentem życia! Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego życia z Nim i dla Niego! Bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną Wcielonego Słowa” i przypomniał za papieżem Franciszkiem: „Musicie być sługami miłosierdzia”.

„Musimy mieć odwagę kroczyć za Chrystusem i z Chrystusem” – wołał abp Depo.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „uczymy się z dzisiejszego święta, iż budowanie z Nim i dla Niego, było, będzie i jest zawsze znakiem sprzeciwu. Trwanie z Nim na serio, a nie na próbę uczuć nie było i nie będzie nigdy łatwe”.

„Do Boga należymy w życiu i śmierci” – podsumował arcybiskup.

Po homilii osoby życia konsekrowanego odnowiły śluby zakonne.

Na zakończenie Mszy św. bp Antoni Długosz składając życzenia Metropolicie częstochowskiemu z racji 5. rocznicy jego ingresu do archikatedry przypomniał słowa, które abp Depo wypowiedział przed pięciu laty: „ Przychodzę z pokorą, aby stanąć do pracy w archidiecezji częstochowskiej z wami i dla was” i podziękował metropolicie częstochowskiemu, że „prowadzi archidiecezję do Boga prosząc Maryję podczas Apeli Jasnogórskich o wstawiennictwo u Jej Syna”.

Bp Długosz podziękował arcybiskupowi „za wierne pasterzowanie objawiające się w dobroci i kompetencji w dziele apostolskim”.

Następnie abp Depo przed końcowym błogosławieństwem podziękował tygodnikowi katolickiemu „Niedziela” za uwiecznienie poprzez słowo drukowane i obraz telewizyjny wspólnej drogi. Metropolita częstochowski podziękował również Radiu Fiat i Radiu Jasna Góra oraz osobom życia konsekrowanego, kapłanom i wiernym za wiarę i miłość.

29 grudnia 2011 r. dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem częstochowskim. Ingres do archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie odbył się 2 lutego 2012 r.

Abp Wacław Depo jest piątym biskupem diecezjalnym Kościoła częstochowskiego a zarazem drugim arcybiskupem metropolitą częstochowskiej prowincji kościelnej.

W historii Kościoła częstochowskiego jego biskupami byli: Teodor Kubina (1925-1951), Zdzisław Goliński (1951-1963), Stefan Bareła (1964-1984), Stanisław Nowak (1984-1992, od 25 marca 1992 – 29 grudnia 2011 arcybiskup metropolita częstochowski).

Zawołanie abp. Depo brzmi: „Ad Christum Redemptorem hominis”(Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka). Te słowa nawiązują do pierwszej – nazywanej często programową – encykliki bł. Jana Pawła II, „Redemptor hominis”.

W okresie posługi abp. Wacława Depo Częstochowa z Jasną Górą uczestniczyły w czuwaniu i międzynarodowej modlitwie różańcowej, która odbyła się w dziesięciu sanktuariach świata z inicjatywy papieża Franciszka. W ciągu pięciu lat posługi abp Depo archidiecezja częstochowska przeżywała m. in. 90. rocznicę utworzenia Kościoła częstochowskiego i 90. rocznicę powstania tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Archidiecezja częstochowska przeżywała Rok Zawierzenia, Rok Ewangelizacji. Odbyły się również I Archidiecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji, Kongres Miłosierdzia. Metropolita częstochowski w dniach 1-8 lutego 2014 r. wziął udział, wraz z polskimi biskupami, w wizycie „ad limina Apostolorum”.

Ważnym wydarzeniem była koronacja koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce. Najważniejszym wydarzeniem w Kościele częstochowskim była pielgrzymka papieża Franciszka na Jasną Górę 28 lipca 2016 r. z racji dziękczynienia za 1050 lat Chrztu Polski.

Abp Depo przez te pięć lat pokazał, będąc biskupem maryjnym i jasnogórskim, jak ważne jest nasze osobiste zawierzenie Maryi. „Słowa mojego zawołania „ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka” dzisiaj dopełniam „przez Maryję” – powiedział w jednej z homilii Metropolita częstochowski.

21 czerwca 2012 r. Arcybiskup Wacław Depo został wybrany przez Zebranie Plenarne KEP obradujące we Wrocławiu Przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu. 29 czerwca 2012 r. w Bazylice św. Piotra w Watykanie Metropolita Częstochowski przyjął paliusz z rąk Jego Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI.

