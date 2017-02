Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów przenosi się do Wrocławia

2017-02-01 16:18

mp / Warszawa / KAI

Klasztor OO. Franciszkanów w Niepokalanowie informuje, że Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów mający 30-letnią tradycję, od ubiegłego roku posiada nowego i jedynego współorganizatora w postaci Fundacji Vide et Crede im. św. Jana Pawła II, natomiast z dotychczasowym operatorem Festiwalu współpraca została zakończona. Odtąd festiwal odbywać się będzie w stolicy Dolnego Śląska. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się od 22 do 27 października.

Polub nas na Facebooku!

A oto oświadczenie prowincjała Prowincji M.B. Niepokalanej Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie o. Wiesława Pyzia:

Oświadczenie

Prowincja matki Bożej Niepokalanej Braci mniejszych Konwentualnych z siedzibą w Warszawie oświadcza że Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów, posiadający ponad 30- letnią tradycję wydarzenia kulturalnego firmowanego przez Klasztor OO. Franciszkanów w Niepokalanowie od 2016 roku posiada nowego współorganizatora w postaci Fundacji Vide et Crede im. św. Jana Pawła II.

Reklama

Jednocześnie informujemy, iż wieloletnia współpraca Stowarzyszenia Filmowców katolickich im. św. Maksymiliana Marii Kolbego z Klasztorem w Niepokalanowie została zakończona.

Zmiana podmiotu współorganizującego Festiwal Filmów Niepokalanów spowodowana jest koniecznością przebudowy formuły tego wydarzenia i dostosowania go do aktualnych potrzeb i współczesnych wymogów kulturalnych oraz możliwością dotarcia z przesłaniem uniwersalnym, opartym na wartościach ewangelicznych wraz jego ambasadorami do jak najszerszej grupy osób.

Dlatego nasza prowincja widząc możliwości, które wiążą się z proponowaną przez fundację Vide et Crede realną ofertą rozwoju Festiwalu zarówno w środowisku lokalnym (gmina Teresin) jak i po nim, z radością akceptuje tą inicjatywę odbywającą się cyklicznie (raz na rok) zgodnie z wizją nowego operatora w stolicy Dolnego Śląska.

Prowincja MB Niepokalanej Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie wyraża nadzieję , że współorganizacja Fundacji Vide et Crede im . św. Jana Pawła II przyczyni się do misji ewangelizacji w sferze obrazu i dźwięku , co było szczególnie bliskie Ojcu Założycielowi klasztoru w Niepokalanowie.

O. Wiesław Pyzio, prowincjał

Warszawa, 23 stycznia 2017 r.

Działy: Kultura

Tagi: festiwal film