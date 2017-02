Czeka nas wiele zmian

2017-02-01 11:55

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Pytanie o to jak będzie wyglądała Amerykan pod rządami Donalda Trumpa jest ważne, bo jest pytaniem o to jak będzie przez kolejne cztery lata, a i później również, wyglądał świat. Dla wszystkich oczywistym jest, że USA jako jedyne supermocarstwo nadaje światu ton. Nie dlatego tylko, że jest najsilniejszym żandarmem.

Gdy dzień po wprowadzeniu się Trumpa do Białego Domu dziennikarze hiszpańskiego „El Pais” zapytali Ojca Świętego jaka będzie ta prezydentura odpowiedział wymijająco, ale i zgodnie z prawdą – zastrzegam, że upraszczam – pożyjemy zobaczymy. Po pierwszych decyzjach Trumpa jesteśmy już nieco – nie za dużo - mądrzejsi.

Jaka zareagowali na nie przedstawiciele Kościoła? Wszyscy przyklasnęli jednej pierwszych, którą Trump obciął fundusze federalne międzynarodowym organizacjom na promocję aborcji. Późniejsze decyzje wzbudzały już mniej zadowolenia. Kwestia muru na granicy z Meksykiem wywołała negatywną reakcję – zrozumiałe – wszystkich hierarchów z Meksyku i Ameryki Południowej oraz pojedyncze głosy sprzeciwu wśród amerykańskiego episkopatu. W tym kontekście chętnie przypominano słowa Papieża Franciszka, które wypowiedział w Meksyku, że chrześcijanin jest od budowania mostów a nie stawiania murów.

Kolejny dekret, którym Trump zawiesił przyjmowanie przez USA uchodźców, w tym z Syrii i wstrzymał także wydawanie wiz obywatelom siedmiu krajów, których większość mieszkańców stanowią muzułmanie wzbudził już niemal powszechny sprzeciw, a sami biskupi amerykańscy – przynajmniej kilku - mówili, zdarzało się, że w niespotykanie ostrych słowach, że ta decyzja jest zaprzeczeniem wartości na jakich zbudowano Stany Zjednoczone i potęgę tego państwa.

Niepokój wyraziła również Stolica Apostolska słowami kard. Turksona, szefa najnowszej kongregacji watykańskiej, która zajmuje się imigrantami. Kard. Turkson nazwał decyzję o budowie muru na granicy ”niepokojącym sygnałem”. Amerykański prezydent zapewnił co prawda, że priorytetem będzie przyjmowanie przez USA uchodźców chrześcijańskich, ale nie podoba się to i to mocno pasterzom chrześcijan w Syrii. Chaldejski biskup Aleppo Antoine Audo SJ stwierdził, że takie rozróżnianie pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami nie tylko nie pomoże chrześcijanom, ale pogorszy ich sytuację, bo jest to pożywka dla fanatyzmu i dla ekstremizmu.

Czy już wiemy jaka będzie Ameryka i jaki będzie świat pod rządami Donalda Trumpa? To, co już wiemy, czego zresztą można się było spodziewać, to że i Ameryka będzie inna i świat będzie inny. Czeka nas wiele zmian.

