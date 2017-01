Kalisz: rzemieślnicy modlili się u św. Józefa

2017-01-29 19:53

ek / Kalisz / KAI

Bp Łukasz Buzun przewodniczył Mszy św. w kaliskiej bazylice podczas Pielgrzymki Rzemieślników Diecezji Kaliskiej do św. Józefa, który jest patronem rzemiosła.

Fot. Niedziela TV

Licznie przybyłych rzemieślników z diecezji kaliskiej powitał ks. prał. Jacek Plota, który podkreślił, że pielgrzymowanie rzemieślników do Sanktuarium św. Józefa stało się tradycją. Dodał, że w 1907 r. Stowarzyszenie Rzemieślników Chrześcijańskich w Kaliszu obrało św. Józefa za swojego patrona. Wskazał też, że św. Józef jest patronem rzemieślników w całym świecie.

W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej odwołując się do Ewangelii o Kazaniu na Górze wskazywał, że chrześcijanin powinien żyć dla Chrystusa. – Warto żyć dla Chrystusa, warto oddać Mu cześć, warto o Nim zaświadczyć nawet w prostym geście, warto odważyć się na to dla Chrystusa. Ta dzisiejsza Ewangelia nas do tego wzywa – powiedział celebrans.

Zachęcał do robienia w swoim życiu rachunku sumienia. – Chrystus wzywa mnie do nawrócenia, do tego, aby przylgnął do Niego całym swoim sercem, abym oddał Mu się całkowicie – zaznaczył kaznodzieja.

Dodał, że nagrodą za dobre życie będzie niebo. – Drogą do tej nagrody jest ubóstwo, cierpienie, samotność, odrzucenie ze względu na Ewangelię. Do takich szlaków prowadzi nas dzisiejsze Słowo Boże – podkreślał hierarcha.

Wskazał, że Maryja jest przewodniczką na drodze do nieba. – Prośmy Matkę Bożą, która całym swoim sercem przylgnęła do Jezusa Chrystusa, bo Ona chce prowadzić nas taką drogą do tego, żebyśmy cieszyli się i radowali w przyszłości z Chrystusem w niebie – mówił bp Buzun.

Po komunii św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa Kaliskiego bp Łukasz Buzun zawierzył patronowi rzemieślników i ich rodziny.

Wraz z bp Łukaszem Buzunem modlili się: ks. prał. Andrzej Gaweł, wieloletni diecezjalny duszpasterz rzemieślników, ks. kan. Zbigniew Kruczyński, obecny diecezjalny duszpasterz rzemieślników, ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i ks. Rafał Kopis, ekonom diecezji kaliskiej i kapelan biskupa.

