Katowice: abp Skworc zachęca do modlitwy za osoby życia konsekrowanego

2017-01-29 14:56

ks.sk / Katowice / KAI

Z okazji zbliżającego się Dnia Życia Konsekrowanego metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc skierował do kapłanów archidiecezji katowickiej list, w którym zachęca do modlitwy za ten stan życia w Kościele.

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

- Wiele tysięcy Polaków i Polek prowadzi życie konsekrowane, oparte na radach ewangelicznych. Niewiele jest też krajów na świecie, w których nie pracowałyby osoby konsekrowane pochodzące z Polski. Zachęcam zatem do modlitwy w ich intencjach. W sposób szczególny módlmy się za tych, którzy żyją i służą na terenie naszej archidiecezji – pisze hierarcha.

Abp Skworc przypomina, że mimo iż „stan życia konsekrowanego nie jest częścią hierarchicznej struktury Kościoła, to „należy on jednak nienaruszalnie do jego życia i świętości”. Metropolita katowicki zwraca uwagę, że trudno by było wyobrazić sobie Kościół bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, konsekrowanych dziewic i wdów. Podkreśla także ich zaangażowanie w modlitwę, ofiarę oraz dzieła apostolskie, które podejmują.

Hierarcha zwraca uwagę na szczególnie rolę zakonów kontemplacyjnych. – Modlitwa trwa w zakonach kontemplacyjnych codziennie około 8 godzin — tyle, ile dzień pracy zawodowej ludzi świeckich. Odejście sióstr od świata jest tylko pozorne, gdyż są one niejako na pierwszym froncie zmagań, gdy modlą się za Kościół, w tym za naszą archidiecezję, za rządzących, a także w osobistych sprawach wielu ludzi, którzy o to proszą, pukając do klasztornej furty lub zwracając się przez internet o modlitewne wsparcie – pisze abp Skworc.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił papież Jana Paweł II w 1997 roku. Jako datę wyznaczył 2 lutego, czyli święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób papież chciał wskazać na bogactwo życia poświęconego Bogu i zachęcić do głębszej refleksji nad Kościołem powszechnym.

