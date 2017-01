Bp Ryś po ingresie: nowy metropolita wskazuje, że trzeba znać Chrystusa

2017-01-28 20:23

luk / Kraków / KAI

W sobotę w Krakowie odbył się ingres abp. Marka Jędraszewskiego do Katedry Wawelskiej. "Nowy metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski wskazuje jednoznacznie, że kluczem jest poznawać Chrystusa" - powiedział w krótkiej rozmowie z KAI po uroczystościach krakowski biskup pomocniczy Grzegorz Ryś.

Fot. Małgorzata Cichoń

Odpowiadając na pytanie o odbiór słowa abp. Marka Jędraszewskiego wypowiedzianego podczas kanonicznego objęcia urzędu metropolity krakowskiego, biskup Ryś powiedział, że widać w nim wiele wymiarów: kościelny, ale również państwowy - ogólnopolski. "Trudno się temu dziwić: Katedra Wawelska jest miejscem, która skupia to wszystko" - powiedział.

Hierarcha podkreślił, że najważniejsza w homilii nowego zwierzchnika Kościoła krakowskiego była puenta. "Programem arcybiskupa Jędraszewskiego jest tak naprawdę jego zawołanie 'Scire Christum', czyli 'Znać Chrystusa'" - wskazał.

Dodał, że podczas homilii arcybiskup przedstawił pewien opis rzeczywistości - wiary człowieka w Polsce i dziedzictwa krakowskiego oraz jednocześnie podał odpowiedź na pytania, które się przy tym rodzą. "Nie ma innej odpowiedzi na pytania, które są wpisane w bycie chrześcijaninem - osobiście, i we wspólnocie, na przykład kościelnej czy też narodowej, niż Jezus Chrystus. Nie ma innej odpowiedzi niż poznanie Jezusa Chrystusa" - wyjaśnił.

Zwrócił również uwagę, że nowy metropolita dużo swojego przepowiadania poświęcił prawdzie, czemu sprzyjało również sobotnie wspomnienie św. Tomasza z Akwinu - mistrza w odkrywaniu i przekazywaniu prawdy. „Po pierwsze, posługa prawdzie to ważna posługa w Kościele; po drugie, dla nas prawda jest tak naprawdę tożsama z Jezusem Chrystusem. Chrystusa - jako Prawdę poznaje się nie tylko intelektem, ale i sercem” – stwierdził. Zaznaczył, że abp Jędraszewski wskazał także, że Jezus Chrystus jest Prawdą objawioną w Miłości, co uczynił przez przywołania krakowskich „ikon miłosierdzia” - Brata Alberta, Siostry Faustyny i wcześniej Królowej Jadwigi.

Bp Ryś podkreślił, że w czasie ingresu dotknęły go także słowa wypowiedziane przez bp Jana Szkodonia. "Relacja między metropolitą a wiernymi nie jest tylko wyznaczona prawem i to wyraźnie zostało podkreślone. To było słowo wypowiedziane ze środka wiary - o posłuszeństwie w wierze, o miłości i przyjęciu nowego biskupa-pasterza oraz okazaniu mu wsparcia w czekających go zadaniach" - przyznał.

Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP odniósł się także do słów kard. Stanisława Dziwisza o Kościele krakowskim, który wskazał, że nie jest on bogaty tylko tradycją, świętymi, historią i wielkim dziedzictwem. "Ten Kościół jest też bogaty dniem dzisiejszym; to nie „muzeum”, ale żywa, tętniąca, otwarta, różnorodna, bogata ludźmi i księżmi wspólnota, która z nadzieją czeka na abp. Jędraszewskiego jako Pasterza" - powiedział na zakończenie rozmowy bp Ryś.

