USA: rabin z Nowego Jorku wzywa papieża do zamknięcia kościoła w Auschwitz-Birkenau

2017-01-28 18:12

ts (KAI) / Nowy Jork

Znany ze swych skrajnych poglądów nowojorski rabin Avi Weiss po raz kolejny zaapelował do Franciszka o zamknięcie kościoła na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. „Kościół musi stamtąd zniknąć. A papież ma władzę do wydania takiej decyzji” – napisał Weiss na łamach dziennika „New York Times” z 26 stycznia. Jego zdaniem, historię trzeba przedstawiać taką, jaka była naprawdę, a „kościół nie należy do Auschwitz-Birkenau”.

Fot. Violentz / Foter.com / CC BY

Chodzi tu o kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, położony przy obozowych drutach Birkenau. Za zgodą władz miejscowi katolicy przebudowali w 1982 r. na świątynię budynek, w którym w czasie II wojny światowej planowano umieścić obozową komendanturę SS. Jednak w grudniu 1944 budowa wciąż trwała i ostatecznie jej nie dokończono, gdyż zbliżał się front, Niemcy zaś skupili się na zacieraniu śladów swych zbrodni popełnionych w obozie, wyzwolonym wkrótce (27 stycznia 1945 r.) przez Armię Czerwoną. Komendantura SS nigdy w nim nie działała, co potwierdził w 2005 r. historyk z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Franciszek Piper.

Rabin Weiss z nowojorskiego Bronxu, jeden z najbardziej wpływowych duchownych żydowskich w USA, nie po raz pierwszy występuje przeciw obecności symboliki katolickiej na terenie tego byłego niemieckiego obozu zagłady. W 1989 r. prowadził spektakularny protest przeciwko tzw. chrystianizacji Szoah. Wraz z grupą swoich zwolenników okupował wówczas tzw. Stary Teatr na terenie obozu, który siostry karmelitanki przekształciły w klasztor. W latach wojny jednostki SS składowały tam gaz Cyklon B, którym w Auschwitz i Birkenau uśmiercono ponad 1,2 mln osób.

O zamknięcie kościoła katolickiego „na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau” apelował do Franciszka w 2015 roku. Na łamach amerykańskiego dziennika „Washington Post” napisał, że już wcześniej papież dowiódł, iż jest „wspaniałym przyjacielem wspólnoty żydowskiej”. W jego kompetencjach leży nakłonienie wspólnoty kościelnej do zamknięcia świątyni. W lipcu 2016 roku, z okazji wizyty Ojca Świętego na terenie byłego obozu Auschwitz, powtórzył swe żądanie w liście wystosowanym do niego. Ponad 900 tys. ofiar tego obozu stanowili Żydzi.

