Koncert poświęcony bp Wilhelmowi Plucie w Filharmonii Gorzowskiej

2017-01-28 13:23

kk / Gorzów Wielkopolski

„Wszystko, co dobre” – to hasło przewodnie koncertu poświęconego bp. Wilhelmowi Plucie, który odbył się 27 stycznia w Filharmonii Gorzowskiej. Była muzyka, ale też okazja do wspomnień o słudze Bożym.

Fot. Archiwum Aspektów

Bp Wilhelm Pluta w ostatnich latach życia

koncert „Wszystko, co dobre” to, po ubiegłorocznym koncercie poświęconym pamięci ks. Witolda Andrzejewskiego, kolejne wydarzenie dedykowane osobie, której życie było związane z Gorzowem. Tym razem w Filharmonii Gorzowskiej wspomniano tragicznie zmarłego w 1986 roku bp. Wilhelma Plutę.

Joseph Haydn, Georg Fridrich Händel i Anton Bruckner – to kompozytorzy, których utwory zagrano podczas koncertu. To jednak nie był ostatni akcent tego wieczoru. Po koncercie odbyło się spotkanie poświęcone życiu i działalności bp. Wilhelma Pluty.

– Zaprosiłam ks. Dariusza Gronowskiego, żeby powiedział o procesie beatyfikacyjnym. Gościem będzie także ks. Piotr Pluta z rodziny sługi Bożego, swoje wspomnienia opowie też pani Anna Czeczewicz-Zalewska, która uczęszczała do szkoły, która jest vis à vis pałacu biskupiego i miała okazję widywać bp. Plutę. Będzie też mówił pan Tadeusz Horbacz dzięki któremu bp Pluta jest patronem Gorzowa – wyjaśnia Wanda Milewska, która poprowadziła spotkanie.

Wspomnienia o biskupie są wciąż żywe. – Biskupa Plutę wspominam w dwojaki sposób. Po pierwsze jeszcze z duszpasterstwa akademickiego jak do nas przychodził i z pielgrzymki, gdy nas witał w Częstochowie. A z drugiej strony z dokumentów, które są w Archiwum Państwowym i jego zaangażowaniu w walce o Kościół – mówi Tadeusz Horbacz ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i dodaje: – Dla mnie to najlepszy patron Gorzowa i oby jak najszybciej został uznany za świętego.

– Najbardziej utkwiły mi w pamięci wspomnienia z mojego pobytu w seminarium. Pamiętam, że bp Pluta nigdy nie opuścił żadnego dnia skupienia i nie pozwolił, aby konferencję wygłosił ktoś inny. On zawsze chciał osobiście to zrobić. Zawsze w jego postawie było widać miłość do kapłanów i także do tych którzy do kapłaństwa się przygotowywali. Ta świętość biła z jego życia i postawy – zauważa ks. Rafał Zięciak, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

– To rzeczywiście był święty człowiek i cieszę się, że proces beatyfikacyjny jest już tak zaawansowany – podkreśla bp Adam Dyczkowski.

Bp Wilhelm Pluta urodził się 9 stycznia 1910 roku w Kochłowicach k. Katowic. W 1934 roku otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską, najpierw jako wikariusz, a następnie jako proboszcz. 4 lipca 1958 roku został mianowany biskupem dla ordynariatu gorzowskiego. Po utworzeniu w 1972 roku przez papieża Pawła VI diecezji gorzowskiej został jej pierwszym biskupem. 22 stycznia 1986 roku poniósł śmierć w wypadku samochodowym w Przetocznicy k. Krosna Odrzańskiego.

