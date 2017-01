Kraków: abp Jędraszewski objął posługę metropolity krakowskiego

2017-01-28 12:00

mip / Kraków

Obrzędem nałożenia racjonału św. królowej Jadwigi i otrzymaniu pastorału - symbolu władzy pasterskiej - abp. Marek Jędraszewski objął posługę biskupa archidiecezji krakowskiej. Bulę nominacyjną przekazał nowemu metropolicie nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio.

Fot. Archiwum Archidiecezji Łódzkiej

Abp Marek Jędraszewski

Wcześniej do biskupa nominata zwrócił się kard. Stanisław Dziwisz. Hierarcha powitał swojego następcę. Wskazał, że Kościół krakowski to Kościół żywy, dynamiczny, otwarty na współczesne problemy, zachowujący wierność nauczaniu Kościoła. - To Kościół o wielkim potencjale ludzi zaangażowanych we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach. To Kościół o wielkim potencjale całego prezbiterium naszej archidiecezji oraz osób konsekrowanych. To Kościół młodych, którzy są naszą nadzieją - powiedział kard. Dziwisz.

Po przekazaniu bulli nominacyjnej nowemu metropolicie krakowskiemu przekazano insygnia władzy biskupiej. Pierwszy z nich to zastępująca paliusz unikalna szata, wyhaftowana osobiście przez św. Jadwigę. Racjonał uszyty został na wzór noszonego przez nią płaszcza, jest ozdobiony perłami. Przywilej noszenia go przysługuje jedynie zasiadającemu na krakowskiej stolicy biskupowi. Pastorał z kolei, to laska pasterska – symbol urzędu biskupa diecezjalnego.

Po otrzymaniu insygniów wyrazy szacunku i posłuszeństwa, tzw. homagium, złożą nowemu pasterzowi biskupi pomocniczy archidiecezji oraz przedstawiciele duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i świeckich.

