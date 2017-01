Newpastoral.net – nowa formuła duszpasterstwa w parafiach

2017-01-27 16:21

mip / Warszawa / KAI

Spotykają się w domach podobnie, jak pierwsi chrześcijanie. Modlą się, oglądają filmy, czytają Pismo Święte i dzielą się ze sobą własnymi przeżyciami. To innowacyjny model małych parafialnych grup domowych, który właśnie wkracza do Polski. Do pierwszych takich grup w Dąbrowie Tarnowskiej należy już 2 tys. osób.

Fot. lllinka2/Fotolia.com

Polub nas na Facebooku!

Projekt duszpasterski dla małych grup zainicjował ponad 10 lat temu we Francji ks. Bogusław Brzyś. W oparciu o jego doświadczenia z przygotowany został specjalny program i portal, z którego, po zarejestrowaniu przez proboszcza, pobierać można przydatne podczas spotkań materiały wideo i konspekty.

- Wiemy, że wielu kapłanów i wiernych poszukujących nowych rozwiązań duszpasterskich zadaje sobie pytanie, czy podołają wyzwaniu, jakim jest przygotowanie i wdrożenie nowego projektu. Naszym celem jest udostępnienie gotowych narzędzi do zainicjowania i prowadzenia duszpasterstwa małych grup domowych wszystkim zainteresowanym wspólnotom parafialnym – wskazują twórcy newpastoral.net.

Formuła, podobna do popularnych w różnych ruchach modlitewnych grup dzielenia, może według pomysłodawców stać się zupełnie nowym doświadczeniem i ważnym etapem drogi duchowej. Jak wskazują pomysłodawcy projektu, stopniowo będą ukazywać się kolejne serie spotkań, również tematycznych – adresowanych do młodzieży, rodziców dzieci komunijnych, kandydatów do bierzmowania i młodych małżonków.

Reklama

Cotygodniowe spotkania newpastoral.net odbywają się według ściśle określonego schematu. Każde powinno zacząć się i skończyć punktualnie. Mile widziana jest chwila na wspólną kawę, herbatę bądź coś słodkiego. Wszystkim uczestnikom powinno być wygodnie. Każdy uczestnik śledzi czytane teksty na kartce bądź w smartfonie, wszyscy wspólnie oglądają specjalnie przygotowane filmy, w których znane postaci świata kultury, mediów i sportu opowiadają o swoich przeżyciach i podejmują konkretne problemy. Po filmie uczestnicy spotkania biorą udział w dyskusji, modlą się i czytają Pismo Święte.

Jak przekonuje proboszcz pierwszej polskiej parafii, w której działają małe grupy, ks. Stanisław Cyran, newpastoral.net nie jest konkurencją dla prowadzonych na terenie parafii wspólnot, czy ruchów, ale jest dodatkową alternatywą dla świeckich, którzy często z życiem parafialnym nie mają wiele wspólnego.

- To propozycja adresowana do wszystkich: od młodzieży, po ludzi w średnim i podeszłym wieku - mówi duchowny. Dodaje, że do uczestnictwa w grupach zaproszone są nie tylko osoby zaangażowane w życie parafialne. - Zależy nam na tym, że poprzez sieć gospodarzy docierać z tą propozycją małych grup do ludzi, którzy często są zdystansowani od wspólnoty Kościoła, mają jakieś swoje problemy, albo zranienia. Ksiądz miałby większą trudność, by do nich dotrzeć, niż gospodarze, którzy ich znają – mówi proboszcz parafii w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie od adwentu trwa pilotażowy program, w który dotychczas zaangażowało się ponad 2 tys. osób.

Projekt małych parafialnych grup domowych zaprezentowany został podczas obrad Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Omawiany będzie także na marcowym spotkaniu dyrektorów wydziałów duszpasterskich oraz na Poznańskim Forum Duszpasterstwa we wrześniu. Do włączenia się w inicjatywę newpastoral.net będzie zachęcał proboszczów archidiecezji katowickiej abp Wiktor Skworc.

W projekt małych parafialnych grup domowych zaangażowali się m.in. Eleni, Krzysztof Ziemiec, Jan Mela, s. Małgorzata Chmielewska czy o. Adam Szustak. Inicjatywę wspierają natomiast kard. Luis Antonio Tagle, bp Grzegorz Ryś i bp Dominique Rey.

Wszystkie materiały formacyjne są darmowe, a dostęp do nich uczestnicy otrzymują od proboszcza, który zarejestrował swoją parafię. Mapa wspólnot biorących udział w projekcie, jak i konspekty spotkań dostępne są na stronie internetowej www.newpastoral.net oraz w aplikacji na urządzenia mobilne.

Działy: Polska

Tagi: duszpasterstwo wspólnota