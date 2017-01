Nuncjusz apostolski zainaugurował jubileusz wincentyński

2017-01-26 21:15

kak / Kraków / KAI

Jubileusz 400-lecia charyzmatu św. Wincentego a Paulo zainaugurowano 25 stycznia w kościele Nawrócenia Pawła Apostoła na krakowskim Stradomiu. Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio.

Fot. Krzysztof Świertok

Arcybiskup, odwołując się do postaci św. Pawła, mówił, iż było to jedno z najbardziej spektakularnych nawróceń w historii chrześcijaństwa. Jak podkreślił, Szaweł był gorliwy w swoim życiu także zanim poznał Chrystusa, ale było to poznanie Boga tylko przez Prawo. Powołując się na przykład Apostoła Narodów, mówił do zebranych na Mszy Świętej kapłanów, że jeśli posługa kapłańska zamknięta jest tylko w przepisach moralności i jest to jedyne źródło poznania Boga, to może się okazać, że mimowolnie można skazać ludzi na śmierć albo bezczynnie przyglądać się, jak duchowo konają.

Nuncjusz podkreślił także, że jeśli w życiu chrześcijanina nie było spotkania z Chrystusem, to taka osoba nie może zostać prawdziwie apostołem. Arcybiskup wskazał także na różnicę między ewangelizatorem a apostołem. Jak mówił, ewangelizator to ktoś, kto zna „setki technik” na to, jak głosić ewangelię, jest aktywny i głośny, ale często „robi to w sposób miażdżący innych”. Natomiast apostoła cechuje subtelność i delikatność.

- Apostoł to człowiek, który sam doznał przemiany przez spotkanie z Bogiem, dlatego on również najpierw chce się z człowiekiem spotkać. Chce poznać to, kim jest drugi człowiek, i co z sobą niesie. Apostoł to człowiek wolny od osądzania. To pielęgniarz, który zmienia bandaże i podprowadza do jedynego prawdziwego lekarza - Jezusa Chrystusa - podkreślał arcybiskup.

Abp Pennacchio odwołał się także do swojego doświadczenia jako nuncjusza m.in. w takich państwach jak Indie, Kambodża czy Nepal. Mówił, że wszędzie, gdzie spotykał członków rodziny wincentyńskiej, tam spotykał się z gorliwością, radością i żarliwością w pełnieniu służby Bogu.

Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej nuncjusz apostolski wyraził ubolewanie z powodu swojej nieznajomości języka polskiego. Jednak - jak powiedział - nauczył się najważniejszych słów, po czym uśmiechając się, po polsku pożegnał się z wiernymi: „Drodzy bracia i siostry, dziękuję bardzo!”.

Msza święta zainaugurowała obchody jubileuszu 400-lecia narodzin charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Dokładnie w święto nawrócenia św. Pawła Apostoła w 1617 roku Wincenty a Paulo wygłosił kazanie misyjne, które stoi u początków działalności zgromadzenia księży misjonarzy. W planach tegorocznych obchodów są m.in. przegląd piosenki religijnej „Vincentiana” czy sympozjum naukowe poświęcone założycielowi.

