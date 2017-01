Papież nie chce swego wizerunku na monetach euro

2017-01-26 07:58

ts (KAI) / Watykan / KAI

Papież Franciszek nie chce, aby jego wizerunek znalazł się na watykańskich monetach euro. W nowej edycji monet na 2017 rok będzie uwieczniony tylko herb papieża, potwierdził w rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA Watykański Urząd Filatelistyki i Numizmatyki. Jak poinformowano, od wprowadzenia watykańskiej edycji euro w 2002 roku jest to pierwszy przypadek, kiedy na monetach nie będzie wizerunku urzędującego papieża.

Fot. KMS Watykan

Polub nas na Facebooku!

Dotychczas wizerunek Franciszka w trzech różnych wersjach zdobił wszystkie watykańskie monety euro od jednego centa do dwóch euro. O tym, że go zabraknie, poinformował biuletyn Unii Europejskiej z 24 stycznia. Przypomniano jednocześnie, że choć Watykan nie jest członkiem UE, ma zezwolenie na emisję monet euro. Na mocy porozumienia z Unią Europejską z 2010 roku Watykan może emitować monety ogólnej wartości 2,3 mln euro. Do tego doliczana jest jeszcze niewielka, zmienna suma, która jest przeliczana w regularnych odstępach czasu.

Watykańskie monety są poszukiwane przez numizmatów. Watykan jest jednak zobowiązany do wypuszczania do obiegu co najmniej 51 procent całego nakładu.

Działy: Franciszek

Tagi: Franciszek