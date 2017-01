„Święte Dziewice” wrócą do Osieka

2017-01-24 14:34

W parafii w Osieku (dekanat Lubin –Wschód) od stycznia 2016 roku realizowana jest niecodzienna inwestycja. Parafianie, zachęceni przez Biskupa legnickiego i swojego księdza proboszcza, postanowili wyposażenie swojej parafialnej świątyni uzupełnić o jeden niezwykle ważny element, związany historycznie z początkami funkcjonowania kościoła w Osieku (XV w.). Tym elementem jest tryptyk Świętych Dziewic.

W szafie tryptyku „św. Dziewic z Osieka” zobrazowano rozmowę między Matką Zbawiciela a świętymi, zmarłymi śmiercią męczeńską za wiarę. Maria z Dzieciątkiem na ręku, stojąca na lwie znajduje się między świętymi - Katarzyną (z lewej) i Barbarą (z prawej), które depczą swoich prześladowców: Maksencjusza i Dioskura. Na awersach skrzydeł (od lewej) umieszczono wyobrażenie św. Małgorzaty na smoku, dzierżącej pierwotnie oręż zwycięstwa nad złem – krzyż, i św. Doroty (od prawej) stojącej na swym kacie Suprycjuszu, odbierającą od chłopca znak prawdziwo¬ści wyznawanej wiary – kosz rajskich owoców.

Czas powstania tryptyku określa się na około 1495 rok. Przedstawienia szafy i awersów skrzydeł są rzeźbione, odwrocia skrzydeł malowane. Do przygotowania szafy użyto drewna jodłowego, figury wykonano z drewna lipowego. Posłużono się także innymi materiałami: zaprawą kredowo-klejową, złotem płatkowym, srebrem płatkowo – laserowanym. Wymiary szafy: 150 x 116 x 18 (cm).

Tryptyk po II wojnie światowej zabezpieczono w składnicy muzealnej w Lubinie, skąd w roku 1948 przekazano do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W latach 1954 – 1955 tryptyk był konserwowany w pracowni konserwacji zabytków w Warszawie. W roku 1964 zabezpieczony został w Muzeum Śląskim we Wrocławiu. W latach 1955 -1986 prezentowano go na wystawie stałej śląskiej sztuki średniowiecznej. W latach 1987 – 1995 na wystawie „Sztuka śląska XV – XVIII w. ze zbiorów Muzeum narodowego we Wrocławiu”, od 1995 na wystawie stałe „Sztuka śląska XIV – XVI” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

W świątyni w Osieku powstaje wierna kopia tryptyku, znajdującego się obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W styczniu 2017 kończy się I etap prac. Po przygotowaniu dokumentacji fotograficznej (także w formacie 3D) wykonano pierwsze elementy ołtarza. W świątyni w Osieku stoi już kamienna mensa, na niej nowe tabernakulum, złocona predella ołtarza i figura Marii z Dzieciątkiem. Wyrzeźbione są również figury św. Katarzyny i św. Barbary. Większość prac finansują parafianie. I etap prac w wysokości 50 000 zł. dofinansowała Fundacja Polska Miedź.

Więcej informacji: www.parafiosiek.pl

ks. Wojciech Skowron sdb

