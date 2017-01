Papież do walczących z mafią: diabeł wchodzi przez kieszeń

2017-01-23 17:14

RV / Watykan / KAI

„Społeczeństwo potrzebuje uzdrowienia z korupcji, z wymuszania, z nielegalnej sprzedaży narkotyków i broni, handlu ludźmi, w tym tak licznymi dziećmi sprowadzanymi do niewolnictwa. Są to autentyczne plagi społeczne, a zarazem wyzwania globalne dla społeczności międzynarodowej”. Zwrócił na to uwagę papież Franciszek, przyjmując w Watykanie 40-osobową grupę przedstawicieli organu włoskiej prokuratury generalnej zajmującego się walką ze zorganizowaną przestępczością i terroryzmem. Przypomniał, że zajmuje się on ściganiem przestępstw trzech wielkich organizacji kryminalnych: sycylijskiej mafii, neapolitańskiej camorry i kalabryjskiej ‘ndranghety, a także terroryzmu, który staje się coraz bardziej międzynarodowy.

Fot. Grzegorz Gałązka

Franciszek wyraził uznanie dla trudnej i niebezpiecznej pracy funkcjonariuszy tego organu włoskiej prokuratury. Podkreślił, że w zwalczaniu przestępczości współdziałają oni ze swoimi kolegami z innych krajów.

„Społeczeństwo darzy wielkim zaufaniem waszą profesjonalność, wasze doświadczenie sędziów śledczych zaangażowanych w zwalczanie i wykorzenianie zorganizowanej przestępczości. Zachęcam was do podejmowania wszelkich wysiłków zwłaszcza w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i przemycaniu migrantów. Są to bardzo ciężkie przestępstwa, uderzające w najsłabszych ze słabych! W związku z tym konieczne jest wzmóc działania celem ochrony ofiar, dbając o zapewnienie pomocy prawnej i socjalnej tym naszym braciom i siostrom będącym w poszukiwaniu pokoju i przyszłości. Ci, którzy uciekają ze swoich krajów z powodu wojny, przemocy, prześladowań, mają prawo znaleźć odpowiednie przyjęcie i właściwą ochronę w krajach, które uważają się za cywilizowane” – powiedział papież.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na potrzebę działań edukacyjnych ze strony rodzin, szkół, wspólnot chrześcijańskich, stowarzyszeń sportowych i kulturalnych. Mają one wychowywać do moralności i praworządności.

„Fenomenowi mafijnemu, będącemu wyrazem kultury śmierci, trzeba stawiać przeszkody i zwalczać go. Jest on radykalnie sprzeczny z wiarą i Ewangelią, które zawsze opowiadają się za życiem. Ci, którzy idą za Chrystusem, żywią myśli pokoju, braterstwa, sprawiedliwości, gościnności i przebaczenia. Kiedy ewangeliczne soki ożywiają ucznia Chrystusa, dojrzewają dobre owoce, łatwo rozpoznawalne również z zewnątrz, wraz z odpowiednimi postawami, które apostoł Paweł określa jako «miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie» (Gal 5, 22-23)” – powiedział Franciszek.

Wskazał, że świadkami tych owoców ducha są parafie i stowarzyszenia katolickie. Prowadzą one godną pochwały działalność celem stopniowego wykorzeniania tej „złej rośliny”, jaką jest zorganizowana przestępczość i związana z nią korupcja.

„Jestem świadomy faktu, że wasza praca wiąże się także – dobrze o tym wiem – z zagrożeniem życia i innymi niebezpieczeństwami dla was i dla waszych rodzin. Sprawia to mafijny sposób działania. Dlatego wasza praca wymaga pasji, poczucia obowiązku i siły ducha, a także wsparcia, modlitwy i bliskości ze strony nas, wszystkich mieszkańców, którzy korzystamy z waszej pracy. Zapewniam, że jestem wam w niej bardzo bliski i modlę się za was. A jednocześnie niech Pan sprawiedliwy i miłosierny dotknie serc mężczyzn i kobiet działających w różnych mafiach, aby zatrzymali się, przestali czynić zło, nawrócili się i zmienili życie. Pieniądze pochodzące z brudnych interesów i mafijnych zbrodni są zakrwawione i wytwarzają władzę niegodziwą. A wszyscy wiemy, że diabeł wchodzi przez kieszeń: tam zaczyna się korupcja” - stwierdził papież.

