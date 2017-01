Stoch niepokonany! Wygrywa PŚ w Zakopanem

z Łodzi do Krakowa

Pięć minut od Pana Boga

– Nie ma w Polsce miejsca tak nabrzmiałego historią jak Wawel. Trudno zatem, żebym nie był na to wrażliwy i nie dał się temu przenikać. Ale chodzi też o to, by nie cofać się do samej tylko przeszłości, a przeciwnie: aby czerpiąc z niej siłę, iść na spotkanie współczesnego świata i nie bać się jego wyzwań – mówi w rozmowie z „Niedzielą” abp Marek Jędraszewski.