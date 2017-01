Bp Zając o kard. Dziwiszu: prowadził nas szlakiem miłosierdzia Bożego

2017-01-21 12:18

luk / Kraków / KAI

Na początku Mszy św. dziękczynnej za posługę kard. Stanisława Dziwisza w archidiecezji krakowskiej słowa wdzięczności w imieniu duchowieństwa Kościoła krakowskiego wygłosił biskup Jan Zając. "Szlakiem Miłosierdzia prowadził nas Ks. Kardynał Stanisław poprzez czas Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego do parafii całej Archidiecezji, Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia, błogosławiony czas Roku Miłosierdzia, aż po Światowe Dni Młodzieży przeżywane w blasku Bożego Miłosierdzia" - powiedział o ustępującym metropolicie krakowskim do przybyłych do Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie.

Fot. TADEUSZ WARCZAK

Jak zaznaczył bp Zając wszyscy, którzy dziś zgromadzili się w sanktuarium, któremu patronuje wielki Polak - Jan Paweł II - chcą uwielbiać Boga za to, że "pozwala nam coraz pełniej poznawać i przeżywać historię zbawienia, które wciąż trwa, niosąc współczesnemu światu orędzie prawdy, nadziei i miłości".

Kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie wskazał, że przechodząc przez bramę świątyni na Białych Morzach wierni powracają do przesłania papieża Polaka sprzed 40 lat: "Aperite portas Christo. Nolite timere". "To papieskie przesłanie niesie w swym sercu oraz żyje nim na co dzień, wierny współpracownik i sekretarz świętego Papieża, a od ponad 11 lat jego kolejny następca na stolicy św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie – ks. kard. Stanisław Dziwisz" - powiedział.

Dodał, że dzisiejsza obecność na Mszy św. w Sanktuarium Jana Pawła II wyraża potrzebę wyśpiewania dziękczynnego Te Deum za służbę ustępującego metropolity krakowskiego. "Wdzięczną modlitwą ogarniamy wszystkie lata jego kapłańskiej i pasterskiej posługi. W sposób szczególny dziękujemy Panu Bogu za cichą, dyskretną, a tak owocną jego obecność na Wzgórzu Watykańskim 'u boku Świętego', przez 27 lat: lat wyjątkowych, pięknych i trudnych zarazem; lat, które odmieniły duchowe oblicze Kościoła i świata" - mówił bp Zając.

Przypomniał, że kard. Dziwisz już wtedy rozpoczął wypełnianie biskupiej posługi w zawołaniu Sursum corda. Podziękował ustępującemu metropolicie m.in. za głoszenie Słowa Bożego, udzielanie sakramentów bierzmowania i kapłaństwa oraz troskę o poszczególne dekanaty, parafie, wspólnoty czy konkretne osoby. "Tysiące spotkań, rozmów, decyzji, cennych inicjatyw; czas szukania nade wszystko tego, co łączy, co buduje jedność, niesie nadzieję. Posługa podejmowana zawsze w duchowej łączności z Janem Pawłem II – aż po Światowe Dni Młodzieży, które ukazały współczesnemu światu naturalne piękno, a zarazem duchowe bogactwo i piękno naszej Ojczyzny" - opisał.zaznaczył biskup.

Hierarcha przypomniał także, że od samego początku swej pasterskiej posługi kard. Dziwisz na łagiewnickim wzgórzu włączył się w wielkie apostolstwo miłosierdzia Bożego, podejmowane z miłością przez św. Jana Pawła II, a kontynuowane przez kard. Franciszka Macharskiego. "To łagiewnickie wzgórze - uświęcone obecnością i posłannictwem Siostry Faustyny Kowalskiej - zostało poszerzone i ubogacone tą nową przestrzenią, jaką jest Centrum „Nie lękajcie się” oraz tak wspaniałym Sanktuarium św. Jana Pawła II, który to Orędzie Bożego Miłosierdzia poniósł słowem oraz świadectwem życia do całego świata" - dodał. "Księże Kardynale! Wchodzimy do Wieczernika, w którym zjednoczeni w Duchu Świętym pragniemy przez łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa złożyć dziękczynienie Ojcu Przedwiecznemu za dotychczasowe wypełnianie posługi pasterskiej, zawarte w Twoim biskupim zawołaniu Sursum corda!" - podkreślił.

"Wszelki trud i ofiarę pasterskiego serca Ks. Kardynała chcemy włączyć w Ofiarę Chrystusa, by mogła przynosić nadal błogosławione owoce dla naszej Archidiecezji, naszej umiłowanej Ojczyzny i współczesnego świata, który tak bardzo potrzebuje Bożej mądrości oraz nadziei płynącej z tajemnicy Bożego Miłosierdzia. A na drogę w stronę Wzgórza Niebiańskiego wołamy: Sursum corda!" - powiedział na zakończenie bp Zając.

