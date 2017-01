Data 34. Światowych Dni Młodzieży Panama 2019

Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 odbędą się w dniach od 22 do 27 stycznia 2019 r. - zapowiedział podczas konferencji prasowej w Panamie abp Jose Domingo Ulloa Mendieta, przewodniczący lokalnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM.

Publikujemy tekst przesłania przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ŚDM Panama 2019

WYSTĄPIENIE ARCYBISKUPA PANAMY JOSE DOMINGO ULLOA MENDIETA podczas konferencji prasowej przestawiającej daty ŚDM 2019

Pragniemy raz jeszcze wyrazić naszą wdzięczność dla Papieża Franciszka, za wybór Panamy na gospodarza Światowego Dnia Młodzieży (ŚDM) w 2019 r., pod hasłem: “Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38).

Ustalając datę tego Światowego Dnia Młodzieży, rozważano wiele możliwości. Ostatecznie o wyborze zadecydowały względy klimatyczne. Jesteśmy świadomi, że w niektórych krajach wybrany termin nie przypadnie w miesiącach wakacyjnych, ale jesteśmy przekonani, że nie przeszkodzi to tysiącom młodych ludzi z różnych kontynentów w przyjeździe do Panamy aby, wraz z następcą św. Piotra i trzymając rękę Maryi naszej Matki, spotkać się z Jezusem Chrystusem.

Wybrane daty spotkania, to 22 do 27 stycznia 2019 r. - termin przypadający w środku pory letniej, co pozwoli zagwarantować w naszym regionie najlepsze warunki klimatyczne do zorganizowania tego światowego spotkania młodych ludzi.

Drodzy młodzi ze wszystkich kontynentów: to wy jesteście protagonistami tego Światowego Dnia Młodzieży. Wiemy, że jeśli wyznaczacie sobie cele, zwłaszcza te związane z waszą wiarą, stajecie się kreatywni i dostosowujecie się do panujących warunków, aby je osiągnąć.

Panama czeka na nas, na nasze serca i ramiona otwarte po to, by dzielić się naszą wiarą, by doświadczyć Kościoła, by, podczas tego wielkiego duchowego festiwalu, każdy podzielił się swoim etnicznym i kulturowym bogactwem. Chcemy w tym czasie pokazać światu młode oblicze Kościoła katolickiego, gotowi by nieść radość Ewangelii tym, którzy są daleko, którzy są wykluczeni i tym, którzy znajdują się na peryferiach - egzystencjalnych i duchowych.

Modlimy się i pracujemy, aby uczynić Światowe Dni Młodzieży odnawiającym przesłaniem dla Kościoła katolickiego i całego świata.

