Polonia wspiera chore dzieci

2017-01-20 10:17

wpolityce.pl

Fot. Polish & Slavic Federal Credit Union

Polub nas na Facebooku!

Ponad 133 tysiące dolarów zebrano na trzy dzięcięce hospicja w Polsce oraz potrzebujące polonijne dzieci w metropoliach Nowy Jork i Chicago. Zakończyła się doroczna edycja akcji charytatywnej „Świąteczny Uśmiech Dziecka” zorganizowanej już po raz trzeci przez Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową (PSFCU) i nowojorską Fundacji Uśmiechu Dziecka.

Podczas trwającej od 25 listopada ub. r. do 14 stycznia br. Członkowie PSFCU zebrali łącznie 133 204 dolary, składając datki w siedemnastu oddziałach polonijnej instytucji finansowej oraz on-line. Z tej kwoty, do hospicjum dla dzieci w Rzeszowie trafi 45 769 dolarów, do dziecięcego hospicjum „Pomóż im” w Białymstoku 41 995 dolarów oraz do - rekomendowanego przez Pierwszą Damę RP panią Agatę Kornhauser-Dudę – krakowskiego hospicjum dla dzieci „Alma Spei” 32 697 dolarów. Na konto Fundacji Uśmiechu Dziecka, która wspiera potrzebujące polonijne dzieci – Członkowie PSFCU wpłacili 12 742 dolary.

Cieszę się, gdyż jak co roku, Członkowie Naszej Unii w Nowym Jorku i Chicago pokazali, że umieją się dzielić z tymi, którzy są w potrzebie. Przez trzy lata udało nam się zebrać już prawie 400 tysięcy dolarów na potrzeby ciężko chorych dzieci w Polsce i Stanach Zjednoczonych

Reklama

— podsumowała akcję sekretarz Rady Dyrektorów PSFCU, pani Marzena Wierzbowska. Co ważne, całość środków zostanie przekazana wspieranym instytucjom, gdyż Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa nie pobiera żadnych opłat związanych ze zbiórką oraz transferami pieniędzy do Polski.

Akcja Świąteczny Uśmiech Dziecka pokazała dobitnie, że PSFCU to nie tylko prężna instytucja finansowa ale też lider w środowisku polonijnym — powiedział dyrektor wykonawczy PSFCU, Bogdan Chmielewski.

Założona w 1976 r. na nowojorskim Greenpoincie Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (odpowiednik polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) to największa, polska instytucja finansowa poza granicami Polski. PSFCU ma siedemnaście oddziałów w stanach Nowy Jork, New Jersey i aglomeracji Chicago oraz 89,2 tys. członków-współwłaścicieli. „Świąteczny Uśmiech Dziecka” to doroczna akcja charytatywna PSFCU. W jej ramach wsparcie otrzymały już hospicja dziecięce w Rzeszowie, Białymstoku, „Gajusz” w Łodzi, im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz hospicjum im. błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Działy: Społeczeństwo

Tagi: dzieci Polonia