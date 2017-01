Częstochowa: debata nt. opieki paliatywnej

2017-01-19 17:55

Anna Wyszyńska

W Częstochowie odbyła się 19 stycznia 2017 r. debata p.t. „Wyzwania opieki paliatywnej w ujęciu interdyscyplinarym”. Jej organizatorami byli Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz senator Ryszard Majer pracujący w senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Fot. Anna Wyszyńska

Polub nas na Facebooku!

Uczestników przywitała Anna Kaptacz –– Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, debatę prowadził ks. Ryszard Umański. W debacie wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Śląskiego Oddziału NFZ, lekarze i pielęgniarki specjalizujący się w opiece paliatywnej. Powodem zorganizowanie debaty jest sytuacja demograficzna w kraju. Jak przypomniał senator Majer w ciągu najbliższych pięciu lat ok. milion osób w Polsce przekroczy 65. rok życia. Oznacza to, że średnio, co roku, będzie przybywać ok. 200 tys. osób w tym wieku. W 2050 r. odsetek seniorów w społeczeństwie wzrośnie z obecnych 20 proc. do 33 proc. Jesienią ub. roku grupa posłów i senatorów zainaugurowała kampanię Polska Przyjazna Osobom Starszym, której celem jest wzmocnienie pozycji seniorów w społeczeństwie. – Dożywamy sędziwego wieku, ale to oznacza także, iż będzie coraz więcej osób zapadających na różne schorzenia, a także osób niesamodzielnych i wymagających opieki długoterminowej, to wymaga odpowiedniego ukierunkowania polityki zdrowotnej – podkreślił senator.

Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Anna Kaptacz przedstawiła historię działającego od 23 lat Hospicjum w Częstochowie. Zaczynało w bardzo skromnych warunkach, obecnie opieką paliatywna obejmuje rocznie ponad 1,5 tys. osób dorosłych i ich opiekunów oraz 70 dzieci i ich opiekunów. Przez wiele lat Hospicjum nie miało własnej siedziby, dopiero po pikiecie w Urzędzie Miasta otrzymało zdewastowany budynek przy ul. Krakowskiej. W ostatnich miesiącach Stowarzyszenie zakupiło budynek przy ul. Kopernika w Częstochowie, po remoncie główna działalności Hospicjum zostanie przeniesiona do nowej siedziby, a budynek przy ul. Krakowskiej zostanie przeznaczony na hospicjum dla dzieci.

Reklama

Główne wątki debaty to: sytuacja demograficzna w woj. śląskim i kierunki zmian, finansowanie opieki paliatywnej i możliwości wykorzystania funduszy unijnych, osoby starsze a opieka paliatywna, zabezpieczanie społeczno-socjalne pacjentów i ich rodzin. Podkreślono zwłaszcza fakt, że wobec postępu medycyny opieka paliatywna wymaga specjalistycznego przygotowania na wysokim poziomie, ale musi też sprostać wysokim wymaganiom etycznym.

Senator Ryszard Majer w wypowiedzi dla „Niedzieli” zaznaczył, że celem debaty było pokazanie w jakim punkcie znajduje się opieka paliatywna i leczenie paliatywne i jaka jest sytuacja w północnej części woj. śląskiego, a także postawienie diagnozy i nakreślenie, co powinniśmy zrobić, aby przygotować się do nadchodzących zmian demograficznych. Najważniejsze wnioski płynące z debaty: potrzebny jest rozwój infrastruktury dla osób w wieku senioralnym, lobbing na rzecz opieki paliatywnej, aby zwiększać jej finansowanie i możliwości oddziaływania oraz rozwój kadry. Polska jest krajem starzejącym się, na nową sytuację trzeba się przygotować w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej i usług opiekuńczych. Mamy deficyty w tym zakresie, zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich, ale mieszkańcy wsi są w dużo gorszej sytuacji, tam jest trudniej. Senator wyjaśnił, że kampania społeczna „Polska przyjazna osobom starszym” łączy różne elementy, wpływające na jakość życia osób starszych. – Dzisiejsza debata była poświęcona ochronie zdrowia, ale w działaniach w ramach kampanii uwzględniamy również, partycypację, czyli zwiększenie uczestnictwa osób w wieku senioralnym w podejmowaniu decyzji m.in. na poziomie lokalnym, a także ich aktywizację w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz informację – powiedział senator.

Działy: Zdrowie Niedziela Częstochowska

Tagi: zdrowie debata