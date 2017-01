Akcja Katolicka na spotkaniu opłatkowym

2017-01-18 21:12

Franciszek Kwaśniak

W niedzielę 15 stycznia 2017 r. Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej razem ze swoim biskupem Zbigniewem Kiernikowskim zgromadziła się w parafii Św. Jana Sarkandra w Lubinie na spotkaniu opłatkowym.

Spotkanie poprzedziła Msza św., której przewodniczył Biskup legnicki. W koncelebrze udział wzięli: ks. prof. Jan Klinkowski - asystent kościelny Akcji Katolickiej DL i ks. dr Piotr Dębski - dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Homilię dla licznie zgromadzonych wiernych na Eucharystii wygłosił bp Zbigniew Kiernikowski. Mówił o Jezusie, jako Słudze. Wziął On na siebie grzechy świata, grzechy wszystkich ludzi. Uczył, by żyć zgodnie z wolą Ojca. Sługa przychodzi by nas wyrwać z chęci robienia wszystkiego po swojemu, by człowiek był zdolny do właściwej relacji z Bogiem i sobą samym. Zwracając się do wiernych, Ksiądz biskup mówił, że Akcja Katolicka ma w tym uczestniczyć, nie tylko organizacyjnie, ale bardziej duchowo, by dawane świadectwo było kluczem do całego zamysłu Pana Boga.

W spotkaniu opłatkowym Akcji Katolickiej uczestniczyło ponad sześćdziesiąt osób. Na zaproszenie Zarządu Diecezjalnego AK przybyli parlamentarzyści: pani Senator RP Dorota Czudowska, pani Poseł RP Ewa Szymańska, pan Poseł RP Krzysztof Kubów. Po powitaniu zebranych przez księdza prof. Jana Klinkowskiego i życzeniach Prezesa Zarządu DIAK DL Jana Zimroza, biskup Zbigniew pobłogosławił opłatki i nastąpiło składanie życzeń. Śpiewano także kolędy. Na zakończenie spotkania ks. Biskup udzielił błogosławieństwa.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej składa podziękowanie proboszczowi parafii Św. Jana Sarkandra ks. Andrzejowi Drwile za gościnne przyjęcie. Podziękowanie składamy także wszystkim tym, którzy w jakkolwiek sposób przyczynili się do przygotowania tego spotkania.

Tagi: Akcja Katolicka Legnica spotkanie opłatkowe bp Kiernikowski