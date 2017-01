Papież wzywa do pogłebiania ducha jedności wśród chrześcijan

2017-01-18 17:04

"W duchu wspólnego upamiętniania rocznicy Reformacji dostrzegajmy bardziej to, co nas łączy, niż to, co nas dzieli. I kroczmy dalej razem drogą, aby pogłębiać naszą wspólnotę i nadawać jej coraz bardziej widzialną postać" - z takim wezwaniem zwrócił się Franciszek do uczestników środowej audiencji ogólnej 18 stycznia na zakończenie tego spotkania. Przypomniał na wstępie, że właśnie dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

“Prośmy Pana, aby wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, poznając lepiej swoją historię, teologię i prawo, otwierały się coraz bardziej na pojednanie. Niech nas prowadzi Duch życzliwości i zrozumienia, a także wola współpracy" - powiedział papież.

Przypomniał następnie "ze wzruszeniem" modlitwę ekumeniczną w szwedzkim Lundzie 31 października ub.r. z okazji wspólnego z luteranami świętowania 50. rocznicy rozpoczęcia Reformacji. "W duchu tych wspólnych obchodów Reformy dostrzegajmy bardziej to, co nas łączy niż to, co nas dzieli i kroczmy nadal razem drogą, aby pogłębiać naszą wspólnotę i nadawać jej coraz bardziej widzialną postać" - zaapelował Ojciec Święty. Zauważył, że "w Europie ta wspólna wiara w Chrystusa jest niczym zielona nić nadziei: "należymy nawzajem do siebie".

Zdaniem papieża, "komunia, pojednanie i jedność są możliwe", a jako chrześcijanie "ponosimy odpowiedzialność za to przesłanie i musimy świadczyć o nim swoim życiem". "Niech Bóg błogosławi tę wolę jedności i strzeże wszystkich osób, kroczących drogą jedności" - życzył Franciszek.

Pozdrowił ponadto obecną na audiencji delegację Europejskiego Itinerarium Ekumenicznego, przypominając przy okazji owoce wielu dziesięcioleci trwającego dialogu. Przypomniał, że "Ewangelia Chrystusa znajduje się w centrum naszego życia i łączy osoby, mówiące różnymi językami, mieszkające w różnych krajach i przeżywające wiarę w różnych wspólnotach". Według Ojca Świętego "ruch ekumeniczny nadal przynosi owoce dzięki łasce Bożej". "Niech Ojciec niebieski nadal obdarza swymi błogosławieństwami wszystkie swoje dzieci" - życzył papież, wzywając członków Itinerarium do dalszej służby jedności i pokojowi.

Do modlitw i posługi na rzecz jedności wezwał również młodzież i młode małżeństwa, uczestniczące w audiencji, a także chorych, aby ofiarowali w tej intencji swe cierpienia.

