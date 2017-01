Kard. P. Barbarin na Kongresie w Manili: szukajmy nowych dróg głoszenia Miłosierdzia Bożego

2017-01-18 17:02

kg (KAI/ACI/FIDES) / Manila / KAI

Papież prosi nas, katolików, do dalszego szukania nowych dróg i sposobów szerzenia miłosierdzia Bożego – powiedział metropolita Lyonu kard. Philippe Barbarin. Jest on osobistym wysłannikiem Franciszka na IV Światowy Kongres Apostolski Miłosierdzia ( WA-COM 4), który w dniach 16-20 lutego odbywa się w stolicy Filipin – Manili.

Fot. pl.wikipedia.org

Polub nas na Facebooku!

W czasie Mszy św., której przewodniczył na terenie Uniwersytetu św. Tomasza 17 bm., purpurat francuski zapewnił, że Ojciec Święty „jest bardzo szczęśliwy” z powodu tego wydarzenia. Podkreślił, że wzywa on wiernych, aby „szli dalej i szukali nowych dróg szerzenia orędzia miłosierdzia Bożego. „Chce on również, abyście szukali właściwych odpowiedzi na problemy społeczne naszych czasów” – dodał legat, udzielając zgromadzonym specjalnego błogosławieństwa papieskiego.

Wcześniej, w kazaniu arcybiskup Lingayen-Dagupan (na północnofilipińskiej wyspie Luzon) – Sócrates Buenaventura Villegas wskazał, że chociaż „słyszeliśmy, iż Jezus jest obliczem miłosierdzia Bożego” i że „miłosierdzie jest istotą chrześcijaństwa”, to ciągle jeszcze „boimy się okazywać je”. „Zamiast miłosierdzia mamy terror, gniew, karę śmierci, zemstę. Dlaczego? Ponieważ boimy się spojrzeć w oczy miłosierdziu i że stanowi ono wyzwanie, abyśmy sami byli miłosiernymi” – powiedział hierarcha filipiński. Zwrócił również uwagę, że „męczeństwo jest wielkim aktem miłosierdzia i jeśli chcemy nawrócić się w świecie, który okazuje miłosierdzie, musimy być przygotowani na umieranie za siebie nawzajem. Nic nie jest większe niż oddać życie za innych” – stwierdził abp Villegas.

Inny hierarcha filipiński – biskup diecezji Balanga Ruperto Santos, komentując w nocie do watykańskiej agencji misyjnej Fides sam kongres i jego główne idee, zaznaczył, że „miłosierdzie nie jest żadnym oderwanym uczuciem, ale jest cechą Boga, który spogląda na człowieka, na wartość życia i na podstawow4e prawa osoby. Dlatego obecnie zgromadzenie w Manili poświęca wiele uwagi zagadnieniom i rzeczywistościom tego wyspiarskiego kraju, który przeżywa obecnie poważny kryzys, zwłaszcza w zakresie praw człowieka. Jest on spowodowany w znacznym stopniu „wojną z narkotykami”, ogłoszoną przez rząd i w której zginęły już tysiące ludzi. Tymczasem, jak przypomniał i podkreślił bp Santos, „miłosierdzie wiąże się z życiem, kocha je i broni go, jest zawsze skupione na życiu”.

Reklama

Na 18 bm. kościelne stowarzyszenia świeckich zapowiedziały Marsz dla Życia, który przejdzie ulicami Manili, aby napiętnować falę „egzekucji pozaprawnych” wykonywanych na prawdziwych bądź domniemanych handlarzach narkotyków i przestępcach, w wyniku których zginęło dotychczas ponad 6,2 tys. osób. „My, świeccy katolicy filipińscy, pragniemy zaprotestować przeciw wszelkim formom zagrożenia dla życia i godności ludzkiej, wspieranym przez organizacje i władze gospodarcze, społeczne i polityczne” – głosi oświadczenie organizatorów. Dodaje, że chcą oni „powiedzieć naszemu rządowi, że jesteśmy przeciw tej kulturze śmierci”.

Filipińska Konferencja Biskupia oznajmiła, że już pierwszego dnia Kongresu wzięło w nim udział ok. 5 tysięcy uczestników z 40 krajów, a spodziewani są dalsi goście. W ramach tego wydarzenia 19 stycznia zostanie odsłonięty w mieście Bulacan na Luzonie największy na świecie obraz Miłosierdzia Bożego, mierzący 30 metrów wysokości. Ma to być również upamiętnienie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, który trwał w całym Kościele katolickim od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016.

Działy: Świat

Tagi: miłosierdzie kongres kard. Philippe Barbarin