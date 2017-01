Abp M. Mokrzycki o dewastacji pomnika w Hucie Pieniackiej

2017-01-18 14:27

kcz (KAI Lwów) / Huta Pieniacka / KAI

Profanacja pomnika upamiętniającego ofiary okrutnych wydarzeń w Hucie Pieniackiej napełniła nas wielkim bólem i lękiem przed deptaniem godności i pamięci pomordowanych tam ludzi – uważa łaciński metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. 17 stycznia ogłosił on odezwę nawiązującą do niedawnego zdewastowania przez nieustalonych dotychczas sprawców pomnika ku czci mieszkańców polskiej wsi, zniszczonej 28 lutego 1944 r.

Fot. Stako/pl.wikipedia.org

Pomnik poświęcony pamięci ponad 1000 Polaków zamordowanych przez 5. pułk policyjny SS i ukraińskie oddziały SS Galizien w Hucie Pieniackiej 28 lutego 1944 r.

„Podczas gdy Ukraina boryka się z wieloma problemami, wśród których wojna na wschodzie stanowi bolesny rozdział jej współczesności, takie wydarzenie jak profanacja krzyża i mogił pomordowanych mieszkańców Huty Pieniackiej kładzie się cieniem na dążeniu do wolności na drodze odkrywania i szanowania prawdy historycznej” – zaznaczył abp Mokrzycki. Podkreślił, że Huta Pieniacka od lat była miejscem modlitwy ekumenicznej, mającej za zadanie życie w prawdzie i niestrudzone poszukiwanie pokoju i współpracy między narodami: polskim i ukraińskim.

„Wysadzenie w powietrze krzyża oraz zniszczenie tablic z nazwiskami ofiar to przejaw nietolerancji wobec narodu i religii, uczyniony przez ludzi lekceważących wszelkie wartości, nie tylko te międzyludzkie, ale też te wypływające z wolności religijnej” – czytamy dalej. Arcybiskup podkreślił, że dewastacja krzyża to uderzenie w cały świat chrześcijański, bez względu na obrządek czy przynależność narodowościową, gdyż dla wierzących w Chrystusa, krzyż jest największym dowodem miłości Boga do człowieka. „A zatem jeśli ktoś niszczy ten Znak Miłości, to działa z pobudek nienawiści do wiary i ludzi wierzących” – metropolita lwowski.

Wyraził przy tym nadzieję, że władze Ukrainy uczynią wszystko, aby ten bolesny fakt doczekał się wyjaśnienia a jego sprawcy ponieśli karę. Wezwał ponadto do modlitwy o pokój i pojednanie. „Proszę Boga o przebaczenie dla sprawców, skruchę serca i podjęcie pokuty za grzech profanacji” – napisał abp Mokrzycki.

Modlitwy ekspiacyjne zostaną odprawione przy pomniku w Hucie Pieniackiej w niedzielę 26 lutego br. w ramach obchodu kolejnej rocznicy tragicznych wydarzeń. Metropolita lwowski zaprosił na nie wiernych, przedstawicieli władzy i duchowieństwo różnych wyznań i obrządków. „Nasza obecność niech będzie znakiem wiary i solidarności z rodzinami ofiar mordu w Hucie Pieniackiej i sprzeciwem wobec zła niszczącego wolność religijną, pamięć historyczną i dobre relacje między Polską a Ukrainą” – wezwał arcybiskup.

28 lutego 1944 r. polską wieś Hutę Pieniacką doszczętnie spalił 4. pułk policji SS złożony z ukraińskich ochotników, wchodzący w skład dywizji SS Galizien, pod dowództwem niemieckim, przy udziale innych ukraińskich struktur paramilitarnych. Ofiarą rzezi padło tam od 800 do 1200 osób narodowości polskiej. Uratowała się tylko mała garstka mieszkańców, którzy po wojnie wyjechali do Polski. Zdewastowany pomnik został wzniesiony w 2005 r. dzięki staraniom Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2009 obchodzono tam 65. rocznicę zbrodni z udziałem prezydentów: Polski – Lecha Kaczyńskiego i Ukrainy – Wiktora Juszczenki. W sprawie masakry w Hucie Pieniackiej śledztwo prowadzi polski Instytut Pamięci Narodowej.

