Korespondencja z Australii

Australian Open rozpoczęty!

2017-01-18 06:43

Grzegorz Sowa

16 stycznia rozpoczął się wielkoszlemowy turniej Austalian Open. Te niezwykle pretiżowe zawody tenisowe tradycyjnie odbywać się będą na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Będzie to 105. edycja rozgrywek oraz 30. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wynosi 50 milionów dolarów australijskich i jest to o sześć milionów więcej niż w edycji 2016.

Australian Open to bez cienia wątpliwości najtrudniejszy turniej Wielkiego Szlema w sezonie. Największym koszmarem tenisistów jest upał, do tego turniej w Melbourne startuje zaledwie w dwa tygodnie po rozpoczęciu sezonu. W zeszłym roku w grze pojedynczej po najwyższe laury sięgnęli Angelique Kerber i Novak Djoković. Czy tym razem będzie inaczej?

Grono żelaznych faworytów jest co roku bardzo podobne. U pań jest to Serena Williams, u panów Djoković i Nadal. Co ciekawe W Australian Open 2017 po raz pierwszy od Roland Garros 2001 Szwajcar Federer nie jest w gronie 16 najwyżej rozstawionych tenisistów. W zmaganiach na kortach Melbourne Park wystąpi oznaczony numerem 17.

Dla Federera będzie to pierwszy oficjalny turniejowy start od ubiegłorocznego Wimbledonu- Szwajcar miał długą przerwę spowodowaną kontuzją kolana. My po cichu liczymy na wygraną Agnieszki Radwańskiej, która to nieraz swoją grą udowodniła, że może mierzyć się z czołową trójką światowego

