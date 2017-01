22. Archidiecezjalny Turniej Szachowy o Puchar Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa Wacława Depo w „Niedzieli”

Kuźnia talentów

2017-01-16 18:27

Beata Pieczykura

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

O tym, że życie jest jak gra w szachy, mogli przekonać się uczestnicy 22. Archidiecezjalnego Turnieju Szachowego o Puchar Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa Wacława Depo, który został rozegrany 16 stycznia w auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie pod honorowym patronatem abp. Wacława Depo i posła RP Andrzeja Gawrona.

W turnieju adresowanym dla dzieci i młodzieży do lat 19, rozegranym w systemie szwajcarskim z kojarzeniem komputerowym, zorganizowanym przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, wzięło udział 63 zawodników z Częstochowy, Lelowa, Wielunia, Radomska, Kłobucka, Białej, Koszęcinia, Chorzowa. Wspólne zgodne współdziałanie społeczności szkolnych, Akcji Katolickiej, Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i Fundacji „Niedziela” Instytut Mediów, pasjonatów szachów pod honorowym patronatem abp. Wacława Depo i posła RP Andrzeja Gawrona doprowadziło do tego, że ten turniej szachowy jest już z tradycjami.

Prowadził go Michał Wejsig, sędzia klasy międzynarodowej. Stąd więc Artur Dąbrowski, prezes DIAK podkreśla: – Znaczenie turnieju wnosiło, gdy został on przeniesiony ze szkoły do „Niedzieli”, a jego celem jest przede wszystkim integracja rodziny. – Uczymy się wspólnie spędzać wolny czas, uczymy się kreatywnego myślenia, uczymy się właściwej reakcji na niepowodzenia i wytrwałości w działaniu – wyjaśnia. Ten 22. turniej wpisuje się w program edukacji rządu, przyczyniamy się także do promocji tego, co jest dobre w przestrzeni społecznej, kulturowej czy edukacyjnej. Zawodowców, rodziców i wychowawców powitali: ks. Jacek Molka w imieniu Lidii Dudkiewicz, redaktor naczelnej „Niedzieli”, oraz dr Artur Dąbrowski, prezes DIAK.

Oficjalne wyniki turnieju ogłosił Michał Wejsig i tak puchary Metropolity Częstochowskiego zdobywali: I miejsce – Stanisław Burdzicki i Kamil Szczerbak, II miejsce – Michał Strugacz, III miejsce – Jan Burdzicki. Firma Pat5 nagrodziła: najmłodszą uczestniczkę ¬– Małgorzatę Motyl, najmłodszego zawodnika – Bartosza Rzepkę, najstarszego – Piotra Radkowskiego, najlepszą zawodniczkę – Annę Kołodziejczyk, najlepszego gracza – Jana Burdzickiego. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali miniaturę pucharu, a także „Moje Pismo Tęcza”. Dziękując uczniom i ich rodzicom, red. Lidia Dudkiewicz powiedziała: – Gratuluję wszystkim bardzo serdecznie i uważamy, że wszyscy są zwycięzcami, skoro podjęli trud i uczestniczyli w turnieju.

Kuźnią talentów natomiast nazywa turniej szachowy Wiesław Goliszek, instruktor szachów prowadzący zajęcia w Szkole Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie, Sokrates Częstochowa, Prywatnej Lingwistycznej Szkole Podstawowej w Częstochowie. Przypomina on, że w tym turnieju narodziły się takie talenty, jak arcymistrzowie Polski Mateusz Bartel czy Krzysztof Bulski. Wraz z Adamem Pfrangerem, instruktorem w przedszkolach, uważa, że te zawody pokazują, co należy doskonalić, bowiem w turnieju uczestniczą uczniowie uczący się gry w szachy w ramach zajęć pozalekcyjnych.

