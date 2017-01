Papież zaczyna dzień od modlitwy za bezdomnych

2017-01-16 17:14

RV / Rzym / KAI

Papieżowi leży na sercu los wszystkich bezdomnych. To za nich i za tych, którzy śpieszą im z pomocą, zanosi co rano swą pierwszą modlitwę zaraz po przebudzeniu – zapewnia dyrektor rzymskiej Caritas.

Fot. Grzegorz Gałązka

Bezdomni wciąż umierają na ulicy. Wczoraj w Rzymie znaleziono ciało kolejnej ofiary. To już szósta tej zimy we Włoszech i trzecia w Wiecznym Mieście. Od lat nie było tak wielu zgonów, a przed nami kolejne mrozy – ostrzega ks. Enrico Feroci. Jego zdaniem brakuje programów długofalowych, by sprostać narastającym potrzebom. Pomoc doraźna okazuje się niewystarczająca, ale bez niej byłoby jeszcze gorzej – podkreśla ks. Feroci.

„Papież Franciszek, nasz biskup, stale podkreśla, że ci ludzie są mu bardzo bliscy. Jesteśmy wdzięczni, że w ten sposób stale nas dopinguje. Ale mogę powiedzieć, że jego Kościół, czyli Kościół w Rzymie we wszystkich jego wymiarach, a zatem Caritas, parafie, Wspólnota św. Idziego i inne katolickie organizacje odpowiadają naprawdę wspaniale na to, co papież do nas mówi. Gdyby nie ich ogromna praca i nocne kontrole miasta, ofiar śmiertelnych byłoby wiele więcej” - mówi ks. Feroci.

