Betlejem w Łodzi

2017-01-16 08:42

Piotr Drzewiecki

Kolędy polskie i zagraniczne wykonali artyści podczas poświątecznego koncertu „Betlejem w Łodzi” w Atlas Arenie, będącego częścią trasy koncertowej po całej Polsce. Na scenie pojawili się: Trzecia Godzina Dnia, Natalia Niemen, Mate.O, Piotr Cygowski, Marika i Piotr Nazaruk. Artyści wykonywanymi znanymi utworami w nowych aranżacjach porwali publiczność, która chętnie włączyła się także w śpiew tradycyjnych znanych wszystkim polskich kolęd.

Fot. Piotr Drzewiecki

Podczas koncertu życzenia złożył także metropolita łódzki. – „W Piśmie Świętym jest mowa, że Pan Jezus wszedł do Łodzi i nauczał. Dzisiaj wszedł do Łodzi, naszego miasta, by stało się wśród nas prawdziwe Betlejem. Jest też rzeczą zadziwiającą, że wszędzie tam, gdzie są Polacy na świecie, w podobnym czasie gromadzą się, by dzielić się opłatkiem – białym chlebem. Ten chleb nas łączy. Bo ilekroć ludzie chcą być razem, przeniknięci życzliwością i gotowością do przebaczenia, tam jest z nimi Bóg miłości i miłosierdzia. Wszędzie tam gdzie miłość zwycięża zło, okazuje się, że Bóg jest ponad wszelkim ludzkim nieszczęściem. Niech to dzisiejsze spotkanie będzie jednym wielkim wołaniem o pokój na świecie!” – mówił abp Marek Jędraszewski. Następnie wszyscy zgromadzeni w Atlas Arenie połamali się opłatkiem, składając sobie życzenia.

Koncert poprowadził Marek Zając. Patronat honorowy nad tym artystycznym wydarzaniem objęli: Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, Konferencja Episkopatu Polski, Arcybiskup Marek Jędraszewski- Metropolita Łódzki oraz Telewizja Polska. Wszystkie utwory wykonywane na koncertach „Betlejem” w całej Polsce znajdują się na wydanej w 2015 roku płycie Trzeciej Godziny Dnia „Kolędy świata”, będącej rejestracja koncertu w katowickim Spodku.

