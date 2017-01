XXV finał WOŚP. Wolontariusze zbierają pieniądze dla oddziałów pediatrycznych i seniorów

2017-01-15 15:38

Spinki do mankietów prezydenta Andrzeja Dudy, kolacja z Robertem Lewandowskim, koszulka od Papcia Chmiela i quad Rafała Sonika - to tylko niektóre atrakcje i przedmioty, jakie można wylicytować na aukcjach, z których dochód wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Fot. WOŚP

Fundacja Jerzego Owsiaka gra w niedzielę „dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”. Podobny cel przyświecał zeszłorocznemu Finałowi.

Fundację można wspierać nie tylko przez datki do puszek wolontariuszy, ale również za pośrednictwem internetu, SMS-ów, czy uczestnicząc w charytatywnych aukcjach. Finałowi towarzyszy wiele imprez, m.in. koncerty, wydarzenia sportowe i licytacje.

Na aukcjach znaleźć można przedmioty ofiarowane przez polityków i osoby publiczne. Na zainteresowanych czekają m.in. spinki do mankietów prezydenta Andrzeja Dudy oraz zdjęcie z obchodów ŚDM od jego żony Agaty Kornhauser-Dudy; dzień z Donaldem Tuskiem w siedzibie Rady Europejskiej i spacer po ministerstwie zdrowia z Konstantym Radziwiłłem.

Jest też album „Wykwintne Desery Polskie” z autografem Anny Komorowskiej; lot samolotem nad Słupskiem, Ustką i Rowami z Robertem Biedroniem; kolacja z Januszem Palikotem; konstytucja od Radosława Sikorskiego i pióro Bogdana Borusewicza.

Fanów sportu zainteresować może quad na którym Rafał Sonik debiutował w legendarnym Rajdzie Dakar; kolacja z Robertem Lewandowskim, Złoty Medal Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn z Turcji w 2009 oraz kombinezon narciarski Piotra Żyły z autografami m.in. Kamila Stocha i Macieja Kota. Wielbicieli sportu ucieszyć może aukcje na których są np. kask żużlowca Bartosza Zmarzlika, rakieta tenisowa Agnieszki Radwańskiej z jej autografem; koszulka z podpisem Kuby Błaszczykowskiego; czapka Robert Kubicy i rękawice Kajetana Kajetanowicza.

W Finał WOŚP włączyli się artyści, aktorzy i gwiazdy telewizyjne. Na licytacji jest np. statuetka Jerzego Stuhra za film „Obywatel”; własnoręcznie malowana przez Papcia Chmiela koszulka; kolacja dla czterech osób z Magdą Gessler oraz egzemplarz scenariusza filmu Kiler od Szymona Majewskiego. Na aukcjach wystawiono suknię Mai Ostaszewskiej zaprojektowaną na Galę Europejskich Nagród Filmowych; puchar brydżowy od Renaty Dancewicz; zaproszenie na spektakl od Pawła Małaszyńskiego; kolację z Agnieszką Holland i kolczyki od Krystyny Jandy.

Wśród atrakcji do wylicytowania jest m.in. lampka pokoju od Caritas Polska; gitara z autografem Carlosa Santany i bilet dla dwóch osób na wszystkie koncerty 54. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2017.

WOŚP wsparł w tym roku także m.in. odchodzący z wojska dowódca generalny gen. broni Mirosław Różański. Na aukcję przekazał m.in. wyposażenie i umundurowanie, w jakim uczestniczył w ćwiczeniach wojskowych Anakonda-16.

Jak co roku, policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zapewnia KGP; radzi darczyńcom, by zwracali uwagę na identyfikatory wolontariuszy, a kwestującym - by zbierali pieniądze w uczęszczanych, oświetlonych miejscach.

Komenda Głowna Policji poinformowała, że w niedzielę na ulicach pojawi się większa liczba patroli.

Policjanci radzą wolontariuszom, by prowadzili zbiórki w bezpiecznych miejscach: dobrze oświetlonych, z dużym natężeniem ruchu pieszych, objętych monitoringiem kamer. Zachęcają też, by unikać kwestowania pojedynczo. „Starajcie się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe - opiekę osób dorosłych” - wskazuje KGP.

Policja podkreśla, że szczególnie ważne jest, by wolontariusze wracając do sztabu po zakończeniu zbiórki pieniędzy poruszali się w grupie, korzystając z pomocy znajomych i bliskich.

„Jeżeli będziecie tego potrzebowali, zwracajcie się o pomoc do policji (numer telefonu alarmowego 997 lub 112) lub straży miejskich i gminnych (numer telefonu alarmowego 986). „Możecie im bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi na temat waszego bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórki pieniędzy” - przypomina KGP.

Policja sygnalizuje, że kwestujący mogą być pytani przez policjantów lub strażników o to, jak przebiega kwesta. „Nie obawiajcie się ich, oni są waszymi sprzymierzeńcami” - zapewnia KGP.

Policja radzi darczyńcom, by sprawdzali identyfikatory kwestujących - czytelność danych i zdjęcia, numer i „serduszkowe” logo WOŚP. KGP przypomina, że skarbonka powinna być oklejona banderolami Fundacji WOŚP, a na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się, wyraźnie napisany, ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze.

Policja prosi, by zgłaszać wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w organizowanych w niedzielę imprezach.

W tegorocznym Finale WOŚP uczestniczy ok. 120 tys. wolontariuszy. Zorganizowano blisko 1700 sztabów, w tym 56 zagranicznych. Orkiestra po raz kolejny zbiera pieniądze dla oddziałów pediatrycznych i seniorów.

