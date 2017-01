Fatimskie objawienia w pytaniach

2017-01-13 10:00

Monika Łukaszów

Fot. Monika Łukaszów

Blisko 50 uczniów z 30 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Diecezji Legnickiej uczestniczyło w finale diecezjalnym XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej.

Olimpiada, której w tym roku przyświecał temat "Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca" odbyła się w czwartek 12 stycznia br. w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy.

W ciągu 45 minut, bo tyle trwał konkurs, uczniowie musieli odpowiedzieć na 25 pytań i zdobyć maksymalnie 50 punktów. Wśród pytań z którymi musieli zmierzyć sie młodzi teologowie były m.in. i takie pytania: O co troszczyła się najbardziej Maryja, zwracając się do Franciszka, Hiacynty i Łucji?, jakie trzy najważniejsze wezwania przekazała Maryja światu w orędziu fatimskim? Co jest według św. Jana Pawła II istotą przesłania fatimskiego?

Do jednych z trudniejszych pytań, jak po zakończonym konkursie mówili jego uczestnicy, było wskazanie na podstawie podanej wcześniej literatury, dlaczego błędne jest stwierdzenie, że Maryja jest miłosierną Matką, zaś Bóg wyłącznie sprawiedliwy sędzią. Ale i z tym pytaniem młodzi sobie poradzili.

Najlepiej poradzili sobie z testem: Monika Marusiak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu (I miejsce – 41 punktów), Julia Jarmuszkiewicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu (II miejsce) i Marcel Muzeja z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy (III miejsce).

Laureaci w dniach 23-25 marca 2017 roku będą reprezentować Diecezję Legnicką na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej w Lublinie. Zwycięzcom gratulujemy! Dyplomy i nagrody dla uczestników oraz podziękowania dla katechetów wręczył ks. bp Marek Mendyk, który na zakończenie spotkania pogratulował i podziękował wszystkim uczestnikom olimpiady OTK „…nieście to orędzie fatimskie do waszych środowisk. Do waszych domów szkół, parafii i pokazujcie, że jest w was to niezwykłe światło jakim jest Zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus”.

Cieszymy się że ta olimpiada cieszy się sporym zainteresowaniem młodych ludzi - mówi ks. Jarosław Kowalczyk dyrektor Wydziału Katechetycznego LKB. W etapie szkolnym tej Olimpiady, który odbył się 7 grudnia 2016 roku wzięło udział 447 uczniów z 35 szkół naszej diecezji. Dzisiaj do Legnicy przybyło 49 zwycięzców tego szkolnego etapu, wraz ze swoimi katechetami.

Jak widać, jest to spora liczba osób, która jak widać po sprawdzanych pracach, poważnie podchodzi do tematu i niektórzy naprawdę byli bardzo dobrze przygotowani. Warto wspomnieć, że podczas oczekiwania na wyniki młodzież została zaproszona na przedstawienie pt. Setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Przygotowały je dzieci z Eucharystycznego

