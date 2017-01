Abp Pennacchio: mamy w sobie dość determinacji, by walczyć ze złem

2017-01-11 20:50

abd / Warszawa / KAI

Mieszkańcy świata odczuwają skutki terroryzmu, przestępczości i nieprzewidywalnych ataków, nadużyć i dewastacji środowiska naturalnego. (...) Wzywają nas one do zintensyfikowania naszych wysiłków na rzecz ograniczania zła w każdym wymiarze. Jako przedstawiciele reprezentowanych tu misji i jako całość Korpusu Dyplomatycznego mamy w sobie dość determinacji i jesteśmy gotowi do wzmożonego wysiłku na tym polu - zapewniał nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio podczas noworocznego spotkania w Pałacu Prezydenckim.

Fot. KPRP

Publikujemy pełny tekst przemówienia dziekana Korpusu Dyplomatycznego, abp. Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce podczas spotkania noworocznego Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP z Korpusem Dyplomatycznym

Warszawa, 11 stycznia 2017, godz. 18.00

Szanowny Panie Prezydencie, Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu, Pani Premier, Panie i Panowie!

1. Polska tradycja przywodzi nas dzisiaj do gościnnych progów Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, aby – na zaproszenie Pana Prezydenta i jego Małżonki – przywitać Nowy Rok i przekazać wyrazy uszanowania dla Głowy Państwa Polskiego.

W imieniu Korpusu Dyplomatycznego, akredytowanego w Polsce, mam zaszczyt i przyjemność serdecznie pozdrowić Gospodarza tego miejsca i złożyć nasze najlepsze życzenia pomyślnego Nowego Roku. Towarzyszą mi zresztą szczególne emocje, bo jako dziekan tego dostojnego grona po raz pierwszy mam zaszczyt składać życzenia Panu Prezydentowi i Polsce.

2. Pierwsze dni każdego roku to dobra okazja do chwili zadumy nad mijającym czasem. Radosna atmosfera obchodów Nowego Roku naturalnie usposabia nas do patrzenia w przyszłość z większym optymizmem, ale też nie pozwala zapominać o tym, co jest niepowodzeniem i staje się wyzwaniem. Musimy z pokorą uznać, że świat w różnych swoich zakątkach nie jest wolny od niesprawiedliwości, dyskryminacji. Także z tego powodu migrują rzesze ludzi, co zwłaszcza widać ostatnimi czasy w Europie, a ruchy migracyjne to kolejne, niełatwe wyzwania, stawiane przed władzami i społeczeństwami wielu krajów.

Wspólnota międzynarodowa nieustannie zmaga się z sytuacjami kryzysowymi, ale i tak mieszkańcy świata odczuwają skutki terroryzmu, przestępczości i nieprzewidywalnych ataków, nadużyć i dewastacji środowiska naturalnego. Nie chcemy tu robić szczegółowego rachunku krzywd, ale przecież pamiętamy o Bliskim Wchodzie, kontynencie afrykańskim, Europie i wielu innych miejscach świata.

Jest to ciągłym wyrzutem dla całej ludzkości. Jako ludzie dobrej woli, wzywają nas one do zintensyfikowania naszych wysiłków na rzecz ograniczania zła w każdym wymiarze. Jako przedstawiciele reprezentowanych tu misji i jako całość Korpusu Dyplomatycznego mamy w sobie dość determinacji i jesteśmy gotowi do wzmożonego wysiłku na tym polu, wzywając do stabilnego pokoju, oczekiwanego z utęsknieniem we wszystkich zapalnych zakątkach naszego wspólnego świata.

Papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju postawił wiele fundamentalnych pytań dotyczących takich negatywnych zjawisk: Czy przemoc pozwala osiągnąć trwałe i wartościowe cele? Czy wszystkim, co zyskuje, nie jest może wywołanie represji i spirali śmiertelnych konfliktów (…)? I zaraz dał zdecydowana odpowiedź: Przemoc nie jest lekarstwem dla naszego rozbitego świata (n. 2).

Szanowny Panie Prezydencie!

3. W minionym roku przeżyliśmy w Polsce dwa ważne wydarzenia. Jedno z nich, szczyt NATO, odbyło się w Warszawie i dotyczyło bezpieczeństwa w Europie i na świecie.

Drugie z nich było świętem młodości w Krakowie i okolicach, na które przybyło tak wielu młodych ludzi z całego świata, obywateli krajów, które my reprezentujemy, aby być ze sobą i spotkać się z papieżem Franciszkiem. Na tle tego wielkiego przedsięwzięcia, w które zaangażowali się obywatele krajów, które reprezentujemy, mogliśmy z uznaniem patrzeć na wielki wysiłek organizacyjny tutejszych instytucji i odczuć gościnność mieszkańców tego Kraju, który w minionym roku obchodził tysiąc pięćdziesiątą rocznicę chrztu i początków swojej państwowości.

Oba te wydarzenia – każde na swój sposób – były jasnym przesłaniem na rzecz budowania zdecydowanej woli łączenia bezpieczeństwa i solidarności, pokoju i trwałości – we wzajemnej trosce i uczciwości

4. Podczas przemówienia z okazji ubiegłorocznego Święta Narodowego jedenastego listopada, zechciał Pan Prezydent nawiązać do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i zapowiedzieć przygotowania obchodów tego wydarzenia w przyszłym roku.

Powiedział Pan wtedy między innymi: I zbliżamy się do setnej rocznicy tej niepodległości z 1918 roku – i ja głęboko wierzę, że patrzą na nas dzisiaj z niebios tamci bohaterowie, ojcowie niepodległości i ci, którzy polegli albo pomarli w walce i w tęsknocie za Ojczyzną, i ci, którzy o nią walczyli i ją zdobyli – nie ma ich już dzisiaj między nami. Ale jestem głęboko przekonany, że wszyscy oni chcieliby, abyśmy w tych sprawach fundamentalnych – a najbardziej fundamentalną z nich jest niepodległość – byli wszyscy razem.

Cieszymy się radością Polski, która wtedy odzyskała niepodległość, a dziś buduje jej przyszły kształt w rodzinie narodów Europy i świata; która dzięki swej wewnętrznej pracy i działalności dyplomatycznej coraz bardziej zaznacza się na arenie międzynarodowej; która pogłębia swoje dobre relacje z tradycyjnie przyjaznymi jej krajami Europy, obu Ameryk, Afryki i Azji oraz Australią.

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!

5. Dzieląc radości i troski Państwa, które nas gości, składamy, na ręce Pana Prezydenta, najlepsze życzenia dla całego polskiego społeczeństwa. Niech kolejny Nowy Rok będzie dobrym czasem dla wszystkich bez wyjątku; niech przynosi nowe osiągnięcia w rozwiązywaniu spraw trudnych; niech będzie utrwaleniem nie tylko dobra, ale też tego, co jeszcze lepsze.

Takie życzenia przekazujemy także Panu Prezydentowi i jego Małżonce, obu izbom polskiego Parlamentu, rządowi, władzy sądowniczej i władzom samorządowym.

Szczęśliwego Nowego Roku!

