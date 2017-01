Papież przestrzegł przed "spryciarzami", którzy sprzedają bilety na audiencję

2017-01-11 13:59

KAI / Watykan

Franciszek przestrzegł wiernych przed "furboni", czyli "spryciarzami", którzy próbują wyłudzić pieniądze za wejście na audiencję ogólną. 11 stycznia, po wygłoszeniu katechezy i pozdrowień pielgrzymów z różnych krajów, Ojciec Święty pokazał wszystkim zebranym czerwoną kartkę-bezpłatną wejściówkę i przypomniał, że wstęp na każde środowe spotkanie z nim jest bezpłatny.

Fot. Grzegorz Gałązka

Oto improwizowane na poczekaniu słowa papieża na zakończenie dzisiejszej audiencji:

Teraz muszę powiedzieć wam coś, o czym nie chciałbym mówić, ale muszę to powiedzieć. Aby wejść na audiencje, [rozprowadzane] są wejściówki; i napisano na nich w jednym, dwóch, trzech, czterech, pięciu i sześciu językach, co następuje: "Bilet jest całkowicie bezpłatny". Aby wejść na audiencję, czy to w Auli [Pawła VI], czy na Placu [św. Piotra], nie trzeba płacić, wejście jest darmowe, jest to bezpłatna wizyta, którą składa się papieżowi, aby porozmawiać z papieżem, z biskupem Rzymu.

Ale dowiedziałem się, że są spryciarze, którzy chcą, aby im płacić za te bilety. Jeśli ktoś powie wam, że aby wejść na audiencję papieską, trzeba zapłacić tyle i tyle, to cię oszukują, a więc uważaj, uważaj! To jest bezpłatne. Tu się wchodzi bez płacenia, gdyż to jest dom wszystkich. I ten, kto mówi, aby płacić, popełnia przestępstwo, nie wiem ... ale ten mężczyzna czy ta kobieta są przestępcami. Tak się nie robi, zrozumiano?

