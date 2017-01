Papież zachęcił Polaków do naśladowania przykładu św. Alberta Chmielowskiego

2017-01-11 12:41

st (KAI) / Watykan / KAI

Do niesienia miłości, dobroczynności i nadziei wszystkim potrzebującym na wzór św. Alberta Chmielowskiego zachęcił Ojciec Święty pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Fot. Grzegorz Gałązka

Oto słowa papieża skierowane do Polaków:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów Drodzy bracia i siostry, W Kościele w Polsce rok ten jest dedykowany bratu Albertowi Chmielowskiemu, w stulecie jego śmierci. Idąc za przykładem tego wielkiego świętego miłosierdzia, brata i opiekuna bezdomnych, biednych i zmarginalizowanych nieście miłość, dobroczynność i nadzieję wszystkim, którzy ich potrzebują. Niech Bóg wam błogosławi.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Kontynuujemy rozważanie na temat chrześcijańskiej nadziei. Pismo Święte przestrzega przed pokusą pokładania ufności w tym, co podsuwa świat, a co budzi fałszywe nadzieje. Człowiek wierzący pokłada ufność w Bogu, ale bywają chwile, kiedy ścierając się z trudnościami życia człowiek odczuwa potrzebę różnych pewności, zabezpieczeń namacalnych i konkretnych. Wówczas staje przed pokusą poszukiwania bożków, ulotnych pociech takich jak pieniądz, sojusze z możnymi tego świata, w światowość, fałszywe ideologie. które zdają się wypełnić pustkę samotności i zapewniać bezpieczeństwo. Psalmista wymienia srebro i złoto, dzieła rąk ludzkich. Fałszywe bożki mogą się jednak rodzić również w naszych umysłach, gdy pokładamy ufność w rzeczach ograniczonych, którym nadajemy wartość absolutną, albo kiedy sprowadzamy Boga do naszych schematów i naszych idei boskości. Ideologie roszczące sobie charakter absolutny, albo bogactwo, władza i sukces z ich złudzeniem wieczności i wszechmocy, albo wartości takie jak uroda i zdrowie, mogą stać bożkami, którym poświęca się wszystko, a które mącą umysł i serce. i zamiast promować życie prowadzą do śmierci. Mówi Psalmista: „Bojący się Pana, pokładają ufność w Panu, [...] Pan o nas pamięta: niech nam błogosławi”” (115, 11.12). Oto wspaniała rzeczywistość nadziei: pokładając ufność w Panu, stajemy się do Niego podobnymi, Jego błogosławieństwo przemienia nas w Jego dzieci, żyjące Jego życiem.

W dzisiejszej audiencji udział wzięła między grupa pielgrzymów z centrum pielęgnacji Caritas diecezji toruńskiej.

