Jasna Góra: finał konkursu na Wieczernikową Choinkę

2017-01-10 17:01

it / Jasna Góra / KAI

Na Jasnej Górze odbył się dziś finał IX Konkursu na Wieczernikową Choinkę. Jego celem od początku jest nawiązanie do polskich tradycji obchodów Bożego Narodzenia i zachęta do wykonywania świątecznych ozdób własnoręcznie. Tegoroczna edycja konkursu nawiązywała do obchodów 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Dzieci z 27 szkół i 13 przedszkoli udekorowały też jubileuszową choinkę, która stanęła na dziedzińcu przed bazyliką. Na świąteczne drzewka pielgrzymi oddali ok. 20 tys. głosów.

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

Polub nas na Facebooku!

Co roku konkurs cieszy się wielką popularnością a chętnych do udziału w nim jest znacznie więcej niż ustawionych w kaplicy - namiocie w Wieczerniku świerków. To przybywający na Jasną Górę, w okresie świątecznym, pielgrzymi wybierają najpiękniej przyozdobione drzewko. Ale jak podkreślają organizatorzy, klasztor jasnogórski i częstochowski oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, a także oglądający choinki wierni, wszystkie świerki zasługują na wyróżnienie i są piękne.

O. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry podkreśla wyjątkowość ozdób wykonanych przez najmłodszych. - Kiedy te choinki były ubierane to uświadomiłem sobie, że te piękne ozdoby wpisują się w cały szereg wot składanych Matce Bożej. To wota zupełnie inne, pełne radości, ale i trudu, bo wykonane przez dzieci, ich nauczycieli i rodziców, one niosą w sobie dar duchowy dla Maryi, chcą Ją uradować a wraz z Nią uradować też Boże Dzieciątko - powiedział jasnogórski przeor.

Podczas „gali finałowej”, w której wzięli udział przedstawiciele szkół i przedszkoli, o. Przeor podziękował za wielkie zaangażowanie, za wysiłek i pomysły, którymi dzieci obdarowały Matkę Bożą. - Za każdą ozdobą jest dar serca i ja z serca wam za nie dziękuję, one wszystkie są włączone w koronę chwały Najświętszej Maryi Panny – mówił o. Waligóra.

Reklama

Głosowanie na najpiękniejszą „wieczernikową choinkę” trwało od Bożego Narodzenia do 30 grudnia. W sumie jasnogórscy pielgrzymi oddali ok. 20 tys. głosów.

Najwięcej specjalnych karteczek, prawie 1400, wrzuconych było do urny z numerem 8. To choinka, którą udekorowały dzieci z Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Poraju.

II miejsce zajęła choinka numer 39, na którą ozdoby przygotowały dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Czerwony Kapturek” w Częstochowie. Na to drzewko oddano 1260 głosów. III miejsce, z ilością głosów ponad 1200, zajęła choinka z numerem 40. Ozdoby przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku.

- Jesteśmy mile zaskoczeni i radośni, że udało nam się wygrać – powiedziała Ewelina Chmielewska nauczycielka w przedszkolu „Leśne Skrzaty” w Poraju. Zwycięska choinka jest cała złota. - To nawiązanie do jubileuszu koronacji Obrazu Matki Bożej. Złoty kolor symbol królowania, złotej korony – wyjaśniali zwycięzcy. Mały Szymon, przedszkolak z „Leśnych Skrzatów” podkreślał, że nad choinkowymi ozdobami pracowali długo a zwycięstwo jest zasługą wszystkich. Choć, jak powiedział, wszystkie choinki są ładne, to ich jest najpiękniejsza a wykonali ją, by ucieszyć Matkę Bożą.

Zdobywcy trzeciego miejsca podkreślają, że to dla nich zaszczyt móc udekorować choinkę na Jasnej Górze. - Napracowaliśmy się bardzo, ale było warto. Cieszyliśmy się z robienia tych ozdób, wtedy rozmawialiśmy o jubileuszu koronacji i bardzo dużo dowiedzieliśmy się - powiedziała Natalia ze Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku.

Małgorzata Słabosz, katechetka z Kościelca podkreśla, że taki jubileusz zdarza się raz na 300-lat i „grzechem” było by nie uczestniczyć w jakimś sensie w jego obchodach. - To wyjątkowy moment i chcieliśmy, by zostawił ślad, bo gdzie indziej, jak nie tutaj, wychowamy nasze dzieci. Musimy i chcemy docenić to miejsce - powiedziała nauczycielka.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy ze zdjęciem swojej choinki a zwycięzcy również ryngrafy Matki Bożej, gry i książki edukacyjne.

Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali także ufundowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach wycieczkę edukacyjną do lasu.

Konkurs na Wieczernikową Choinkę w tym roku wpisał się w wiele wydarzeń związanych z Jubileuszem Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Inne inicjatywy to comiesięczne Wieczory Maryjne czy możliwość składania duchowych darów w ramach akcji Żywa Korona Maryi.

Działy: Jasna Góra

Tagi: Jasna Góra konkurs choinka