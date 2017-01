Kolędowanie z Antkiem Smykiewiczem

2017-01-08 17:32

O. Stanisław Tomoń OSPPE / BPJG / es

Antek Smykiewicz, wokalista, kompozytor i autor tekstów, kolędował w niedzielę 8 stycznia na Jasnej Górze. Najpierw o godz. 11 w bazylice została odprawiona Msza św. Po niej rozpoczął się koncert kolęd. Organizatorem koncertu było Katolickie Radio Fiat.

„Dla mnie wiara jest sposobem na życie, żyje tym w co wierzę, a wierzę w Boga – wyznaje Antek Smykiewicz - A skąd jest tyle nadziei w moich utworach? Jeżeli piszesz muzykę i teksty, których później słuchają twoi odbiorcy, to warto przekazać tam coś wartościowego. Myślę, że dlatego staram się w nich zawrzeć głębszy sens, w tym co śpiewam”.

„W dzisiejszym świecie o wielu rzeczach się nie mówi, bo tak jest wygodniej, ale jeżeli jesteś odważny i mówisz z przekonaniem w co wierzysz, to nawet ci co nie wierzę szanują cię za to – podkreśla muzyk - Jasna Góra to dla mnie szczególne miejsce. Tutaj przychodziłem na początku z rodzicami, zabierali mnie na pielgrzymki, później chodziłem już sam. Dalej chodzę sam. Pielgrzymka jest dla mnie punktem zwrotnym w roku, kiedy moje życie nabiera jeszcze większego, głębszego sensu. Zawsze po drodze uczę siebie od nowa i zupełnie inaczej tworzę. Jasna Góra to dom Mamy”.

Jak wyjaśnia Antek pomysł na kolędowanie na Jasnej Górze zrodził się w głowie ks. Piotra Zaborskiego, dyrektora Radia Fiat: „Poznaliśmy się w sierpniu i rozmawialiśmy o pielgrzymkach, o Częstochowie, zagraliśmy później 25-lecie Radia, i powiedział, że fajnie byłoby zrobić ‘takie kolędy’. I tak od słów do czynów udało się. Bardzo dużo jego ciężkiej pracy i dzięki temu to wyszło. My się tylko z chłopakami przygotowaliśmy, jesteśmy muzykami i kochamy grać dla ludzi, ale tą główną pracę wykonał on”.

Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył ks. Piotr Zaborski. /posłuchaj homilii w audio/

Antek Smykiewicz to wokalista, kompozytor, autor tekstów. Karierę rozpoczął w 2010 r. jako wokalista w zespole Ściana Wschodnia, którego był również współzałożycielem. W tym samym roku wygrał ogólnopolski festiwal karaoke. W 2011 r. zajął 2. miejsce w The Voice of Poland. Piosenką „Pomimo burz”, z którą wystąpił w Opolu, podbił rynek muzyczny i serca fanów. Jego debiutancka płyta „Nasz Film” uzyskała status Złotej Płyty. Właśnie ukazała się wyjątkowa reedycja tego albumu w wersji Deluxe.

